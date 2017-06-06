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Migros mayısta 20 mağaza açtı

İSTANBUL (AA) - Mi̇gros Ti̇caret AŞ, geçen ay 20 adet satış mağazası hizmete açtı. Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında mayıs ayı içerisinde 10 adet Migros, 8 adet Migros Jet, bir adet 5M Migros...

Migros mayısta 20 mağaza açtı

İSTANBUL (AA) - Mi̇gros Ti̇caret AŞ, geçen ay 20 adet satış mağazası hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında mayıs ayı içerisinde 10 adet Migros, 8 adet Migros Jet, bir adet 5M Migros ve bir adet de Macrocenter formatında olmak üzere toplam 20 adet satış mağazasının hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Mayıs itibarıyla mağaza sayısının, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil yurt içinde bin 790 ve yurt dışındaki iştirakleri vasıtasıyla da 39 olmak üzere toplam bin 829 olduğu bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
KAPMağaza AçılışıMigros
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