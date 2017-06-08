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Migros'tan öğrenciler için yaz tatili fırsatları

İSTANBUL (AA) - Migros, yarın karne alacak 18 milyona yakın öğrenci için yaz tatili fırsatları sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, pek çok kategoride yaptığı indirimlerle çocuklara keyifli bir yaz ve eğlenceli karne hediyeleri...

Migros'tan öğrenciler için yaz tatili fırsatları

İSTANBUL (AA) - Migros, yarın karne alacak 18 milyona yakın öğrenci için yaz tatili fırsatları sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, pek çok kategoride yaptığı indirimlerle çocuklara keyifli bir yaz ve eğlenceli karne hediyeleri sunuyor. Oyuncaktan tekstil ürünlerine, cep telefonundan bisiklete, kamp araç gereçlerinden, elektroniğe kadar çocukları mutlu edecek pek çok ürün en uygun fiyatlarla Migros mağazalarında onları bekliyor.
Lisanslı ve markalı tekstil ürünleri de çocuklar için reyonlardaki yerini alırken alırken, yaz tatili ve karne hediyesi denildiğinde akla ilk gelen bisikletler, cazip fiyatlarla ailelerin ilgisini çekiyor.
Migros'ta 16 Jant WST kız ve erkek bisikleti 199,90 TL, 26 jant WST çift amortüsörlü bisiklet 329,90 TL fiyatıyla satışa sunulurken, 14 Haziran'a kadar Money Club özellikli kartlarla alındığında 50 Money hediye kazandırıyor.
Karne hediyesi olarak cep telefonu bekleyen çocukları da unutmayan Migros, telefonları farklı fiyattan satışa sunulmakta.

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