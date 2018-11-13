Mikro İHA için 11 firmadan teklif ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen döner kanat (çok rotorlu) mikro insansız hava aracı (İHA) tedariki projesi için 11 firma teklif verdi.SSB'den yapılan açıklamaya göre, döner kanat mikro İHA tedariki projesi...

13 Kasım 2018 Salı 11:13