Mikrokredide

ANKARA (AA) - AYSU BİÇER - Türkiye'nin ilk ve tek mikrofinans kuruluşu Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), kripto paranın kullanıldığı blok zincir (blockchain) teknolojisini mikrokrediye uygulayarak hayırseverlerle sosyal yatırımcıları tek bir dijital platformda buluşturan modeli geliştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TGMP'yi oluşturan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu modeli uygulamak için 300 milyon MicroCreditCoin (MCC Token) ve bunların kullanılabileceği mobil cüzdan üretti.

Vakıf, 2020'de hayata geçirilmesi düşünülen uygulamayla mobil cihazlara ve internete erişimi olmasına karşın bankacılık hizmetlerine ulaşamayan düşük gelirli kişilerin 2030'a kadar ekonomik refahlarını artırmayı hedefliyor.

- "Diğer kripto paralar gibi borsaya kote ettirmek istiyoruz"

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyada kripto paraların kullanıldığı bir döneme girildiğine işaret ederek, "TGMP kapsamında blok zincir tabanlı kripto para birimi ve e-pazar yeri oluşturarak, 2030'a kadar her evden bir kişiye mikrokredi vermek istiyoruz." dedi.

Amaçlarının sadece Türkiye'deki 3,5 milyon mikro kredi kullanıcısına ulaşmak olmadığını dile getiren Akgül, dünyada bankacılık hizmetlerine erişemeyen 1,5 milyar kişinin de bu imkandan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

Akgül, 5G teknolojisiyle dünyada iş yapma süreçlerinin değişeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyayı bir elektronik piyasa olarak düşünüyoruz. e-pazar yeri ve küresel mikro kredi kripto para ağı oluşturacağız. Dünyanın herhangi bir yerindeki sosyal yatırımcılar, üretilen kripto parayı kullanarak mikro girişimcilere kredi olarak verebilecek. Bunu diğer kripto paralar gibi borsaya kote ettirmek de istiyoruz. Böylece kullanımını ve değerini artıracağız."

- Model nasıl işleyecek?

Blok-zincir teknolojisiyle dünyanın herhangi bir yerindeki sosyal yatırımcı ve mikro girişimci arasında gerçekleşen ve bankaların aracılığını ortadan kaldıran dijital para transferi gerçekleşecek.

Geliştirilen MMC Token, Ethereum kripto parasının teknolojik altyapısıyla çalışacak ve mikro kredi işlemlerine entegre edilecek.

Kullanıcılar, MCC Token'i Android ve IOS sistemlerinde bulunan mobil cüzdanlar üzerinden kullanabilecek.



Potansiyel yatırımcılar, dünyanın her yerinden sivil toplum kuruluşları, iş adamları, hayırseverler ve sosyal işletme yatırımcıları olacak.



"Microcredittoken.com" adı verilen dijital pazar yeri oluşturularak, mikro girişimcilerin doğrudan birbirleriyle ticaret yapmaları sağlanacak.

Oluşturulan dijital platformla dünyadaki tüm mikrokredi kuruluşlarının da dahil olacağı küresel bir mikro kredi verme ağı oluşturacak.

Ağa dahil olan mikro kredi kuruluşları yapılan para transfer verisini görebilecek ve böylelikle güvenli, şeffaf ve hızlı bir kredi kullanma süreci yaşanacak.

Dünyanın herhangi bir yerinde bağışta ya da sosyal yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılar yerli ve yabancı borsalar üzerinden MCC Token satın alabilecek ve bunu ihtiyacı olan kişiye gönderebilecek.

Böylece kredi almak isteyen girişimci herhangi bir imza atmadan veya evini terk etmeden krediyi cüzdanında görebilecek ve kullanabilecek.



Kripto parası olan girişimci herhangi bir alışveriş için e-pazarda kayıtlı olan şirketlere (örneğin, ödeme yapabilecek ya da diğer kişilere MCC Token gönderebilecek.

- TGMP ve TİSVA

TGMP, TİSVA tarafından oluşturulmuş Türkiye'nin ilk ve tek mikrofinans kuruluşu olarak biliniyor.



Grameen Trust ile iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdüren ve kar amacı gütmeyen TGMP, yoksulluk içinde yaşayan kadınlara finansal hizmet sağlamaya öncülük ediyor.

Ülke genelinde 64 ilde 95 şubesiyle halen 39 binin üzerinde mikrogirişimciye hizmet veren Kurum, Türkiye'nin bütün dar gelirli ailelerine, kadınlar aracılığıyla uygun finansal hizmetler sunuyor ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını teşvik ediyor.



















