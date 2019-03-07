Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya ekonomi Bursa mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

Miles&Smiles artık QNB Finansbank'ta

- Banka, THY ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'in resmi ortaklarından biri oldu

Miles&Smiles artık QNB Finansbank'ta
banner17

İSTANBUL (AA) - Miles&Smiles üyeleri, artık QNB Finansbank kredi kartıyla da yapacakları alışverişlerden mil kazanabilecek.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve QNB Finansbank güçlerini birleştirdi.
THY'nin özel yolcu programı Miles&Smiles kapsamında, QNB Finansbank ile kredi kartı iş birliği başlatıldı. Banka, THY ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'in resmi ortaklarından biri oldu.
Buna göre, Miles&Smiles üyeleri, artık QNB Finansbank kredi kartıyla da yapacakları alışverişlerden mil kazanabilecek.
QNB Finansbank, yeni reklam filminde Miles&Smiles ile iş birliğini "Daha önce uçtuğunuzu mu düşünüyorsunuz? Asıl şimdi uçacaksınız" sloganıyla duyurdu.
Çekimleri Paris'te yapılan ve Polonyalı dansçı Maja Kuczynski’nin paraşütçülerin bile zorlukla dengede durabildikleri bir hava tüpünde etkileyici bir dans gösterisi sergilediği reklam filmi yayına girdi. Reklam filminde banka, hayallerin ötesinde bir Miles&Smiles deneyimi sunduğu mesajı ile sektöre iddialı girişini anlatıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ThyQNB FinansbankMiles&Smiles
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5