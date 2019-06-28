"Millet Bahçeleri'nde en az yüzde 70 yerli bitki kullanılabilir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, Millet Bahçeleri'nde ve belediyelerin çevre ve peyzaj çalışmalarında değer bazında en az yüzde 70 yerli bitki kullanılmasının Türk süs bitkileri sektörünü için çok önemli olduğunu belirtti.

TÜRKTOB'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akcan, emek yoğun ve istihdama büyük katkısı olan süs bitkileri sektörünün 2018 yılında 2 milyon kişinin geçim kaynağı olduğunu, 6 milyar liralık üretim değerine, 71 milyon dolarlık ihracata ulaştığını kaydetti.

Akcan, "2019 yılının ilk dört ayı incelendiğinde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre eşit düzeyde. İthalat ise yüzde 45 azalmış. Sürekli büyüyen ve katma değerini yükselten bir sektörüz. Yerli bitki kullanımı ve ihracatı artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde en büyük alıcılarının belediyeler ve diğer kamu kurumları olduğunu belirten Akcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticimiz adına göreve başlayan tüm belediye başkanlarına çağrımızdır. Çevre ve peyzaj çalışmalarında yerli bitlileri tercih edilmesi ve ürün alım planlarının daha önceden bizler aracılığıyla üreticimize duyurulması, Türk üreticisi ve milli ekonomik menfaatlerimiz için çok gereklidir. Bizler alım planlarını önceden öğrenirsek, kendi üretim planlamamızı yapar, tüm talebi en kaliteli yerli bitkilerle karşılarız. Biz Avrupa Birliği ülkelerine her geçen yıl artan oranlarda ihracat yapabilen bir sektörüz. Hollanda, İngiltere, Almanya, İtalya ve Türk Cumhuriyetleri bizden bitki alıyor.

Durum buyken kaynaklarımız fahiş birim fiyatlar ödenerek yurt dışına gidiyor. 2018 yılında 61 milyon dolar ithalat yapılmış. Yazık değil mi? Millet Bahçeleri'nde de özellikle maddi değer bazında en az yüzde 70 oranında yerli bitki tercih edilmeli. Kullanılacak yerli bitkinin adet olarak çok büyük bir önemi yok. Örneğin tanesi 10 liradan 10 yerli bitki 100 lira eder. Yanına 1 tane 1000 liralık ithal bitki dikerseniz o bahçeye yerli diyebilir misiniz? Hatta bu konu mevzuatla garanti altına alınmalı."

Akcan, yerel seçim sürecinde belediyelerin daha önce yaptıkları çevre ve peyzaj çalışmalarının ödemelerini yavaşlattığını, üreticilerin hak edişlerin bir bölümünü tahsil edemediğini de belirterek, "Süs bitkileri sektörü olarak 5 bine yakın üreticimiz yeni ekim / dikim dönemine hazırlık yapmakta zorlanıyor. Ödemeler ivedilikle yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.