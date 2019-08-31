Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Milletlerarası sözleşme

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) arasındaki "30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İilşkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" nin onaylanmasına karar verildi.Türkiye İhracat...

Milletlerarası sözleşme
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) arasındaki "30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İilşkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" nin onaylanmasına karar verildi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) Arasında 28 Haziran 2019 Tarihinde İmzalanan 30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İlişkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, ilgili kararın onayına 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 Kanunun 10'uncu maddesi gereğince karar verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5