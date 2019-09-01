Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Milli aşçıların şeker hamurundan heykelleri CNR EXPO'daki fuarda sergilenecek

- 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri, CNR Food İstanbul Fuarı'nda sergilenecek

Milli aşçıların şeker hamurundan heykelleri CNR EXPO'daki fuarda sergilenecek
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın aşçıları, dünya çapında ödül aldıkları şeker hamurundan heykelleri yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı CNR Food İstanbul Fuarı'nda sergileyecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül'de CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen aşçılık yarışmalarına katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu'na (TAFED) bağlı Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın aşçıları, CNR Food İstanbul Fuarı'nda, tüm meziyetlerini gözler önüne serecek. 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı fuarda sergilenecek.

Fuarın son gününe kadar tüm ziyaretçilere açık olacak sergi kapsamında ayrıca, hem çocuklar hem de yetişkinler için 4-6 Eylül'de ve 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerde heykel sanatının incelikleri aktarılacak.

CNR Food İstanbul Fuarı, Anadolu mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek "7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri" etkinliğine de ev sahipliği yapacak.


- 90 ülkeden 50 bin ziyaretçi hedefleniyor


CNR Food İstanbul, 80 bin metrekare alanda organize edilecek.

Aralarında Polonya, İngiltere, ABD, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukrayna, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, KKTC, Arnavutluk ve İtalya'nın da bulunduğu 90 ülkeden alıcıların katılacağı fuarı, yerli ve yabancı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CNR EXPOTürkiye Aşçılar Milli Takımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5