“Milli ATM'miz 5 ülkede kullanılıyor“

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Türkiye'nin ilk milli ATM'sini yaptıklarını belirterek, "Yaygınlaştı ama Türkiye'de değil yurt dışında... 800'den fazla ATM'miz Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Mısır, İngiltere ve ABD'de kullanılıyor." dedi.

Kaptana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronet'i, Kocaeli Üniversitesi'nde Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okurken kurduğunu, gemilerin radar sonar sistemlerini bilgisayar sitemine geçirerek işe koyulduklarını anlattı.

Zaman içinde televizyon kanallarının uydu çıkış sistemlerini yaptıklarını ifade eden Kaptana, son 10 yıldır finans sektörüne yönelik teknoloji çözümleri alanına yöneldiklerini söyledi.

Kaptana, ATM'lerin sadece bankacılık işlemleri için kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün. Elektronet olarak, milli ATM ile bu ön yargıyı kırdık. Milli ATM ile 140 farklı işlem aynı cihaz üzerinden yapılabiliyor. Bankacılık işlemlerinin yanında ehliyet çıkarabiliyor, devlet kurumu ödemelerini gerçekleştirebiliyor, altın, döviz, çek-senet bozdurma, evrak tarama, hatta toplu taşıma kartı dolumu gerçekleştirebiliyor. ATM çalışmalarımıza bugüne kadar 20 milyon dolar yatırım yaptık. Yeni nesil ATM’lerin öncülüğünü yapıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de ATM operatörü olmak."



- "Genelde satış yapmıyoruz, gelir paylaşım modeliyle ilerliyoruz"



Mehmet Kaptana, Türkiye'nin ilk milli ATM'sini yaptıklarını belirterek, "Yaygınlaştı ama Türkiye'de değil yurt dışında... 800'den fazla ATM'miz Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Mısır, İngiltere ve ABD'de kullanılıyor. Farklı farklı marka ve cihazları bir araya getirerek bunları bankacılığa adapte ediyoruz ve bunlara güvenlik yazılımları yüklüyoruz. Bu işlemi yurt dışında yapan firmalar çok pahalıya yapıyor." dedi.

Milli ATM'yi 3 yıl önce TÜBİTAK'la beraber ürettiklerini anlatan Kaptana, "Şu anda onun güncel sürümleri dünyanın çeşitli yerlerinde kullanımda. Proje zaman içinde gelişti. Şu anda Dubai'de, fotoğrafınızı çektikten sonra ehliyet ve kimlik veren, plakaların üzerindeki tarihleri basan, aynı zamanda oturma izni veren makinemiz faaliyette. Bu cihazlar aynı zamanda para alıyor, para veriyor çeşitli bankalar için... Biz genelde satış yapmıyoruz, gelir paylaşım modeliyle ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaptana, şirket bünyesinde çalışan Türk mühendisler ve yazılımcıların, dünyada ilk kez sertifikalı altının satın alınabildiği "Altınveren ATM" cihazı geliştirdiğini, üretim ve yazılım olarak yerli teknolojiyle üretilen cihazların şu anda "Altınalan ATM"si üzerinde çalışıldığını belirtti. Kaptana, söz konusu cihazı 2020'de geliştirmiş olacaklarını bildirdi.



- Elektronik Biletleme Sistemi Projesi



Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Kaptana, toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak Elektronik Biletleme Sistemi Projesi'ni (ETS) 2016'da geliştirmeye başladıklarını, projeye AB'den Ar-Ge desteği aldıklarını söyledi.

Uluslararası akıllı ulaşım altyapı projesi ETS'nin, Elektronet’in konsorsiyum liderliğinde 5 ülkeden 8 firma tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü dile getiren Kaptana, şunları kaydetti:

"Elektronet, yerli ve milli ATM’den toplu taşıma biletleme ve elektronik ücret tahsilat (EÜTS) sistemlerine kadar farklı sektörler için çeşit çeşit ürünleri tasarlamış ve üretmiş bir teknoloji firmasıdır. Sahip olduğumuz Ar-Ge kültürümüzü daha da geliştirebilmemiz için uluslararası iş birliklerine açık olmamız gerektiğini anladık. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için AB'nin ulusal Ar-Ge fonu olan EUREKA altında yer alan ITEA3 kümesine katıldık. Projemiz, 4 milyon avro Ar-Ge desteği ve TÜBİTAK ile ITEA’nın onayını aldı. 2015 yılında başladığımız ETS'yi, Elektronet’in konsorsiyum liderliğinde Romanya, Güney Kore, İspanya, Portekiz ve Türkiye’den 8 firma olarak uygulamaktayız."



- Turnikeleri ortadan kaldıran hızlı geçiş projesi



Mehmet Kaptana, pilot uygulamaya geçilmesinin önünde bir engel kalmadığını belirterek, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Avrupa'da kullanılan tren ve metro gibi yerlerin turnikelerini ortadan kaldırarak hızlı geçişin sağlanabileceği, kaçak geçişlerin azaltılabileceği, metrodaki güvenliğin artacağı bir projeye başlamıştık. Proje de şu; biliyorsunuz akıllı telefonlarla direkt ödeme yapılıyor. Telefonunuza indirdiğiniz aplikasyon ile beraber İstanbul Kart gibi bir tane kart geliyor. Bunu da kredi kartına bağlıyorsunuz. Bluetooth'unuzu açtığınız zaman her geçtiğiniz turnikede para düşüyor. Eğer bluetooth'unuz kapalıysa, kaçak geçiş yapmaya kalktıysanız kameralar sizi tanıyor ve çıkışta güvenlik görevlilerine sizin fotoğrafınızı veriyor. Fakat turnikeler olmadığı için çok hızlı akış oluyor. Aynı zamanda doğal afetlerde de turnikelerin ters çalışmasının önüne geçilmiş oluyor."