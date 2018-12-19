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Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı

- Milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı

Milli elektroşok silahı Wattozz için ilk satış sözleşmesi imzalandı
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İSTANBUL (AA) - Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Albayraklar Şirketler Grubundan yapılan açıklamada, dünyanın ilk kablosuz elektroşok silahı Wattozz için birçok ülkeden sipariş geldiği belirtildi.

Wattozz'un ilk satış sözleşmesinin bugün imzalandığı bildirilen açıklamada, "Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, hedeflerinin Wattozz ile Türkiye'ye yılda ortalama 250 milyon dolar girdi sağlamak olduğunu kaydetti.

Albayrak, Wattozz'un artık dünya markası haline geldiğini ve 100'ün üzerinde farklı ülkeden gelen distribütörlük başvurularını değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Malezyalı firma yetkilisi Bakhtiar Bin İbrahim de Türkiye'nin ürettiği ürünlerin kalitesine güvendiklerini ve Wattozz'a hayat kurtaran bir silah gözüyle baktıklarını ifade etti.

Silahın Malezya'daki tanıtımı 24 Ocak 2019'da Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek.

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