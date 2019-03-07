Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya ekonomi mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu Katar'da açacak

- Red Bull KTM Ajo takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek 15 yaşındaki Öncü, sezonun ilk yarışında 10 Mart'ta Katar'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu Katar'da açacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunu Katar'da açacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan 15 yaşındaki Öncü, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başarmıştı.

Red Bull KTM Ajo takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, sezonun ilk yarışında 10 Mart'ta Katar'da piste çıkacak. Geçen yıl Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta 12 yarışa çıkan Öncü, topladığı 235 puanla rahat bir şekilde şampiyon olmayı başarmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, bu sezon yarışacağı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Öncü, "Daha önce yarıştığım şampiyonalardaki yarışlar sayesinde, bu sezon takvimde olan pistlerin birçoğunu çok iyi biliyorum. Umarım ilk senemde büyük bir başarı elde edebilirim. Ancak öncelikli hedefim, bu seneyi bir tecrübe yılı gibi görmek. Motoruma ve şampiyonaya alışmak istiyorum. Ama bunu yarışlarda da istediğim sonuçları elde ederek gerçekleştirmek niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Red Bull
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5