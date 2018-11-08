Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya moda Bursa rha
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

Milli Muharip Uçak motoru için sözleşme imzalandı

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "(Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi) Bugünkü imzayla özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz" - "Asıl amacımız, tüm teknolojik unsurlara tamamen hakim olabilmemiz"

Milli Muharip Uçak motoru için sözleşme imzalandı
banner17

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi ile özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecini başlatmış olduklarını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

SSB'de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Demir, güç sistemleri konusunda çeşitli platformlardaki motorların özgün olarak geliştirmesi yönünde çok yönlü projeler yürütüldüğünün altını çizerek, "5. Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Projesinin önemli bir kilometre taşını hayata geçirmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Milli Muharip Uçağının nihai olarak motorunun yerli olmasını amaçladıklarına işaret eden Demir, tamamen özgün bir motorun geliştirilmesi sürecine başlamak üzere TR Motor adlı şirketin kurulduğunu aktardı.

Demir, "Nihai hedefte şu ana unsurlar çok önemli. Öncelikle motorumuzun hiçbir yabancı ülke kısıtına tabi olmaması. Asıl amacımız, tüm teknolojik unsurlara tamamen hakim olabilmemiz ve milli olarak geliştirilmesi ve fikri mülkiyet hakları açısından da tamamen devletimize ait haklarının Türkiye'nin inhisarında olması ve uygulanması." değerlendirmesinde bulunarak, bu süreçte çok mesafe alınması gereken konular olduğunu anlattı.

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmaların projede rol alma ihtimali olduğuna dikkati çeken Demir, "Bizim vazgeçemeyeceğimiz unsur geliştirilen her konunun, her teknolojinin mutlak suretle devletimizin inhisarında olması ve ilerde bu ürünün kullanımı, ihracatı ve üzerinde çeşitli tasarruflarla ilgili hiçbir kısıtın olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Demir, projenin çok kısa sürede bitirilmesi beklenen bir proje olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bu konulara çok yeni başladık ve mesafemiz oldukça fazla. Özgün geliştirme için 10 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Bugünkü sözleşmenin kapsamı ise uçağı geliştime konusunda ana yüklenici olarak seçilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ/TAI) bu konulardaki çalışmalarında motor entegrasyonu ve oluşacak motorun çerçevesinin belirlenmesi sürecinde motorun ana parametrelerinin belirlenmesi, tasarım unsurlarının ortaya konulması ve özgün motora giden yolculuğun başlaması ve çerçevesinin çizilmesi olarak anlaşılmalı. Bugünkü imzayla özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz."

- Altay tankı için sözleşme hazır

Bir soru üzerine Demir, Altay tankı seri üretim projesinde sözleşmenin hazır olduğunu anımsatarak, imza töreni organizasyonunun planlandığını aktardı. Demir, ilk teslimat için ise "Resmen işlerin başladığı, imza atıldıktan hemen sonra oluşacak bir süre içinde 18 aylık bir takvim öngörüyoruz." dedi.

TR Motor Genel Müdürü Osman Dur da MMU projesi kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsederek, geliştirme projesiyle, bu konuda yetişmiş insan gücünü artırmak ve teknolojik bilgilerin kazanılmasının hedeflendiğini anlattı.

- Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı

SSB öncülüğünde yürütülecek olan program kapsamında, bir yandan MMU için Türkiye'de bir turbofan motorun tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da farklı proje ve programlara hizmet edebilecek pek çok kabiliyet ve teknoloji kazanımı hedefleniyor.

Program kapsamında motorun, kritik alt sistem ve komponentlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sözleşme, Türkiye'nin gaz türbinli motorlar ve bu motorlara ilişkin alt/yan teknolojilere yönelik kabiliyet sahibi olan dünyadaki çok az ülkeden biri olması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve SözleşmesiSavunma Sanayi Başkanı İsmail DemirTR Motor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1