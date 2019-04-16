Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

Milli Piyango'dan "On Numara" açıklaması

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden, dün akşam gerçekleştirilen "On Numara" çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapıldı - MPİ: - "İdaremiz bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır"

Milli Piyango'dan
banner17

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, On Numara oyununun dün akşam gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin, "İdaremiz bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

MPİ'den yapılan açıklamada, On Numara oyununun dün yapılan 871. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin 12'ye bölündüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bunlardan 8'inin Bursa-Karacabey, 1'inin Adana-Yüreğir, 1'inin İstanbul-Bahçelievler, 1'inin İstanbul-Fatih ve 1'inin İstanbul-Kadıköy'e isabet ettiği bildirildi.

Bursa-Karacabey'e isabet eden 8 ikramiyeyi kazanan biletlerin tamamının bayi Aykut Asa tarafından oynatıldığına işaret edilen açıklamada, "İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan Pazartesi günü 17.00-18.00 saatlerinde bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiOn Numara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5