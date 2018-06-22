Milli savaş uçağı için yazılım iş birliği

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile Fransız yazılım şirketi Dassault Systemes arasında yazılım ve desteği konusunda iş birliğine gidildi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği, şirkete ait özgün projelerin bilgi güvenliği ve hızlı tasarım süreçlerini kapsayacak. Yazılım, özellikle TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılacak.

İş birliği, üretime daha doğru verinin gitmesini sağlayacak, üretimdeki hataları en aza indirgeyerek, hızlı tasarım süreçlerinin oluşmasına doğrudan katkı verecek. MMU Projesi'nde kullanılacak yazılımla tasarım mühendislik çalışmaları yürütülecek. Milli savaş uçağı yapımının tüm aşamalarında kullanılacak yazılım, TUSAŞ'ın tasarım süreçlerine ivme kazandıracak.

