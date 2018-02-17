Milli Savunma'nın payını yüzde 40 artırmıştık

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansımalarına ilişkin, "Bu operasyonların esasında 2018'de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayrılan payı yüzde 40'lara varan oranda yükseltmiştik. Şu ana kadar bütçenin dışında öngöremediğimiz önemli bir yük de getirmemiştir." dedi.

Tüfenkci, aynı binada bulunan Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahallelerinin muhtarlıklarını ziyaretinde, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirtti.

Sabırla ve insani kaygıları ön plana çıkararak harekatı yürüttüklerini aktaran Bülent Tüfenkci, operasyonun bölgedeki terör örgütlerini temizlemek için yapıldığını anımsattı.

Bakan Tüfenkci, Afrin'i Afrinlilere teslim edeceklerini ve operasyonda sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösterdiklerini ifade etti.

Bazı kesimlerin "sivil kayıplar yaşansın" diye uğraştığına dikkati çeken Tüfenkci, tüm oynanmak istenen oyunlara rağmen Türkiye'nin kendine yakışan tavrıyla operasyonu sürdüreceğini dile getirdi.

Tüfenkci, operasyonun ekonomiye yansımasının birçok kişi tarafından sorulduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bu operasyonların esasında 2018'de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayrılan payı yüzde 40'lara varan oranda yükseltmiştik. Şu ana kadar bütçenin dışında öngöremediğimiz önemli bir yük de getirmemiştir. Baktığımız zaman da piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz, göreceli olarak. Yine inşallah bu operasyonlar başarıyla bittiğinde, sınırımızın yanı başında terörün kontrol ettiği bir ticaretten, Türkiye ile ticaret, alışveriş yapan, ihtiyaçlarını gören bir bölgeyi de Türkiye olarak göreceğiz. Bu operasyonlar sonunda oradaki verimli toprakların Afrinliler tarafından kullanılmasıyla beraber olumlu yansımalar olacağını düşünüyoruz."

Bülent Tüfenkci, dertlerinin ekonomik olmadığını, asıl hedeflerinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu vurguladı.

Bir gazetecinin Çin ziyaretindeki temaslarını sorması üzerine Bakan Tüfenkci, gittiği ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu anımsattı.

Tüfenkci, Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya ülkesi olması dolayısıyla, Çin ile olan görüşmelerin daha da artırılması gerektiğinin altını çizerek, dünyanın e-ticarete kaydığı bir dönemde Çin'de gerçekleştirilen Birinci Küresel Sınır Aşan a-Ticaret Konferansı'nın önemli olduğunu anlattı.

Yapılan konferansta bir sunum da gerçekleştirdiklerini aktaran Tüfenkci, "e-ticarette güven damgasının sunumunu yaptık ve çok ilgi gördü. Dünya ticaret ve dünya gümrük örgütleri özellikle bu sunumların Cenevre'de de dünyanın 182 ülkesinin katıldığı bir toplantıda sunulması talepleri oldu, bunu değerlendiriyoruz"." ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin Çin'e 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 22 milyar dolarlık da ithalat yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu 20 milyar dolarlık farkın kapatılması gerektiğini, 2018'in ekim ayı içinde ithalat EXPO fuarı düzenleyeceklerini, Türkiye'nin de buna katılması gerektiğini' belirttiler. Ekonomi Bakanlığımızın çalışmasıyla güçlü bir şekilde oraya katılacağız. Çin'in özellikle gümrüklerde Türkiye'ye yaşatmış olduğu tarife dışı engelleri de konuştuk. Bununla ilgili teknik heyetlerin çalışma yapması kararını aldık. Nisan ayının başında arkadaşlarımız Çin'e gidecekler."