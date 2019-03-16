"Milli Teknoloji Hamlesi" konferansı

İSTANBUL (AA) - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "(Hava aracı üretimi) Biz yapacaksak, milli olarak üretmeliyiz. F16’yı biz monte ediyoruz, pilot alıp uçuruyor, tetiğe bastığında o yazılımı kim yazıyorsa tetiğe basıldığında ne olacağını o biliyor. Elektroniğini, yazılımını yapmıyorsanız katma değer size de kalmıyor, parayı başkası kazandığı gibi kontrolü de başkası tutuyor." dedi.

Bayraktar, Karadeniz Vakfı’nca düzenlenen "Milli ve Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Milli Teknoloji Hamlesi" konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Bayraktar, havacılık tarihi hakkında bilgi vererek, temel bilimler tarihinde Müslüman alimlerin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümleri sörf dalgasına benzeten Bayraktar, "Dalga çıkarken onu kaçırdığınızda bir dahaki fırsat geç gelebilir." dedi.

Bayraktar, dün Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında Müslümanların katledildiğini anımsatarak, "Müslüman kardeşlerimizi katlettiler, o zihniyet, o güruh Çanakkale’ye savaşmaya da gelmişti, bu zihniyet bugün de farklı değil." diye konuştu.





- "Aynısı Vecihi Hürkuş'a yapıldı"

Kendilerinden hiçbir hava aracından istenmeyen sertifikaların istendiğini dile getiren Selçuk Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynısı Vecihi Hürkuş’a yapıldı. Uçağın sertifikası yok diye ceza kesmeye kalkmışlar. Daha sertifika verecek kurum yok. F16'yı Türkiye’de üretiyoruz ama sadece monte ediyoruz. Araba markamız yok, birçok alanda dışarının markalarını sadece imal ediyoruz. Katma değerin çoğu dışarıda kalıyor. Uçak üretmek isteyenlerin girişimlerinin önü o gün kesilmemiş olsa ben size bugün belki insansız hava araçlarını değil, Mars’a yolladığımız hava araçlarının hikayesini anlatacaktım. Türkiye dünyada belki de ilk 3 uzay gücünden biri olacaktı, çünkü öyle bir başlangıç ile gelmiş ama 1950’de bunun önü kesilince Türkiye’de havacılık geride kaldı."

Üretilen hava araçlarının milli olmasının önemini vurgulayan Bayraktar, "Biz yapacaksak, milli olarak üretmeliyiz. F16'yı biz monte ediyoruz, pilot alıp uçuruyor, tetiğe bastığında piyade tüfeği gibi değil arada bilgisayar, yazılım var. O yazılımı kim yazıyorsa o tetiğe basıldığında ne olacağını o biliyor. Elektroniğini, yazılımını yapmıyorsanız katma değer size de kalmıyor, parayı başkası kazandığı gibi kontrolü de başkası tutuyor." diye konuştu.





- "Terörle mücadelede hava araçlarının çok büyük etkisi oldu"

Bayraktar, Türkiye’nin bağımsız ve müreffeh olabilmesi için milli ve özgün üretimin yapılmasının önemine dikkati çekerek, yaşanılan sistem ne kadar çarpık olursa olsun etik ve ahlaki değerlerden ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.

Hava araçlarının denenmesi için Güneydoğu’da 3 sene geçirdiğini, askerlerle birlikte çalıştıklarını anlatan Bayraktar, Afrin Harekatında insansız hava araçlarının kullanıldığını, bunun yazılımlarını geliştirmek ve yeni teknoloji ilave etmek için ekiplerin operasyonlara katıldığını, bu ekiplerin içinde kadınların da bulunduğunu anımsattı.

Askerle savaşa gidildiğini ifade eden Bayraktar, "Biz bunu göze zaten almışız. Memlekete hizmet etmenin yollarını arıyorsun." dedi.

Bayraktar Taktik İHA TB2 Silahlı’nın özelliklerini anlatan Bayraktar, terörle mücadelede bu hava araçlarının çok büyük etkilerinin olduğunu, 24 saat havada kalması ve GPS’e bağımlı olmamalarının önemini vurguladı.

Baykar’ın faaliyetlerine de değinen Bayraktar, bütün bu çalışmaları 270’i mühendisten oluşan 550 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini, bütün elektronik yazılım ve tasarımları Türk mühendislerin yaptığını dile getirdi.

"Bahar bir tek çiçekle gelmez." diyen Bayraktar, T3 Vakfını bu tür girişimlerin önünü açmak için kurduklarını, milli teknoloji geliştirmek için seferberlik gerektiğini, Türkiye’nin ciddi yol aldığını ancak hala gitmesi gereken yol olduğunu söyledi.

Teknofest’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Bayraktar, konferans katılımcılarına Türk Yıldızları'yla THY uçaklarının birlikte uçtuğu videoyu izletti.

Bayraktar’ın, Akıncı İHA’nın özeliklerini de anlatmasının ardından "Laz uçak yaparsa kuşa değil balığa benzer." demesi üzerine salonda gülüşmeler oldu.

Bayraktar, sınır dışı operasyonlarda SİHA’ların gösterdiği performansı da video eşliğinde anlattı.