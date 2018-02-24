Milli üretime teknoparklar damga vuracak

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki teknopark sayısının, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile 72'ye ulaştığını belirterek, "Bu yılın ilk yarısında hedefimiz bu sayıyı 80'e çıkarmak." dedi.

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak firmaların gelişmesine imkan sağlayan teknoparkların kurulmasına ve kuruluşu tamamlanan bölgelerin en kısa sürede faaliyete geçmesine özel önem verdiklerine dikkati çekti.

Son dönemde büyümesi ve gelişmesi için büyük gayret sarf ettikleri teknoparkların sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Özlü, faaliyete geçmiş teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) de ilerleme kaydedildiğini ve ek alanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Özlü, Antalya OSB ve Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş kararlarının yayımlandığını hatırlatarak, İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş kararının 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.

Ağırlıklı olarak gıda, yazılım, enerji ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermesi beklenen İZÜ TGB’de ilk etapta kuluçka faaliyetlerine ağırlık verilmesinin planlandığını belirterek, bu alanda toplam firma sayısının 3 yıl içinde 60’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Özlü, İZÜ Teknopark tam olarak faaliyete geçtiğinde bu alandaki toplam girişimci sayısının bine çıkmasının öngörüldüğünü belirterek, "Söz konusu teknopark ile birlikte üniversitedeki öğretim üyesi, öğretim elemanları ya da öğrencilerle yapılan çalışmaların projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi hız kazanacak, tez çalışmalarının bölge sanayisinin ihtiyaçları ile uyumlu olmasıyla etkin bir işbirliği hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'deki teknoparkların 72'ye ulaştığını vurgulayan Özlü, bu yılın ilk yarısında ülke genelindeki teknopark sayısını 80'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Özlü, söz konusu teknoparkların 56'sında Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri sürdürüldüğünü anlatarak, İZÜ ve diğer 15 teknoparkta ise yapılaşma süreçlerinin devam ettiğini anlattı.

- 46 bin kişiye istihdam sağlandı

Hükümetin teknokentlere Ar-Ge, vergi ve SGK teşvikleri gibi önemli destekler sunduğunu anımsatan Özlü, teknokentler aracılığıyla 37 bin 740'ı Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 46 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Özlü, teknokentler sayesinde projelerin somut çıktılara dönüştürüleceğini, katma değeri yüksek, yerli, milli ürünlerinin sayısı ve çeşidinin daha da artacağını vurgulayarak, "Staj yapacak öğrenciler için de teknoparklar önemli bir alternatif sunuyor. Bu şekilde gençlerimiz mezuniyetten önce bilinçli ve araştırma odaklı, ne istediğini bilen bakış açısıyla sektöre adım atabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- OSB bünyesindeki teknopark sayısı 18

Özlü, sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojilere daha rahat ulaşması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yürütebilmesi, mevcut teknolojileri kendi süreçlerine daha kolay adapte edebilmesi amacıyla OSB'ler bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmasının da özellikle desteklendiğini söyledi. Özlü, şunları kaydetti:

"2015 yılında kurulan Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesinin ihtiyaç duyduğu ek alan Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Uşak OSB Teknopark ek alanı ile ülkemizde OSB içerisinde kurulan teknopark sayısı 18’e, bu teknoparkların bulunduğu il sayısı ise 14'e ulaşmıştır. Uşak OSB teknopark ek alanında ağırlıklı olarak, deri ve kimya sanayi, tekstil, tarım, hayvancılık, orman ürünleri, robotik, gıda, plastik sanayi, tıbbi mühendislik, ileri teknoloji enerji üretimi, tekstilde ileri teknoloji uygulamaları, yapay zeka uygulamaları gibi faaliyetlerin yer alması bekleniyor. Teknopark inşaatı tamamlandığında, 3 yıl içinde 40 firmanın yer alması ve 200 Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi öngörülüyor."