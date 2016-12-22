"Milli ve yerli olmayan hiçbir işe girmeyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - ES Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, kârı ne olursa olsun milli ve yerli olmayan hiçbir işe girmeyeceklerini bildirdi.

Ethem Sancak, AA muhabirine, medya sektöründeki gelişmeler ve 2017'ye ilişkin hedeflerini değerlendirirken, son 20-30 yılda ülkeler arası rekabet ve savaşların medya alanında olduğunu, ülkenin bağımsızlığına, milletin birliğine ve ayağa kalkmış Asya'ya liderlik yapma stratejisini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı savaşın hep medyada verildiğini söyledi.

Medyanın "üst akıl" tarafından yönlendirildiğini, eskimiş ve çürümeye başlayan eski düzene karşı dik duranlara medya yoluyla vurulduğunu iddia eden Sancak, milleti, ayakta kalmayı, adaleti ve eşitliği savunacak milli bir medya olması gerektiğini, buna sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum milletlerin ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türk Medya ve Star Medya gruplarının tek çatı altında toplanmasıyla ES Medya'nın ortaya çıktığını hatırlatan Sancak, "ES Medya'nın tek temel ilkesi vardır; milli ve yerli olmak... Çeşitli medya gruplarının onlarca medya ilkeleri var ya... O ilkeler tantanalı toplantılarla açıklanır ya... Bizim yalın bir prensibimiz var. Bizim medyamızda çalışabilmek, kalem oynatabilmek ve ekranda konuşabilmek için söylemlerin, yazılanların milli ve yerli olması gerekir." şeklinde konuştu.





- "Satılık malım yok"





Ethem Sancak, medyadan çıkacağı yönündeki iddialara değinirken, "Bunları ben de duyuyorum. Kardeşim gelip benden isteyen kimse yok. 'Gel burayı bana sat' diyen kimse yok. Üstelik benim satılık malım da yok. Birileri bunları üretiyor, dedikodu yapıyor." dedi.

Sosyal medyada hakkında yazılanları eleştiren Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adam kalkıp diyor ki; 'Ethem Sancak gözden düştü, iflas etti ve medyadan çıkıyor.' Sen bunu neye dayandırıp söylüyorsun? Gelip benimle konuşmadın. Kaynağın ne? Bu haberi internet mecrasından birisi yaptı ve öbürleri de bunu gerçek bilerek köpürttü. Neyse ki devletimiz siber suçlarla mücadele ediyor. Geçenlerde Star Gazetesi 'Necip Fazıl Ödülleri'ni yaptı. Çok da güzel bir gece oldu. Gazeteler akşam 21.00'de basıma gidiyor. Biz de manşeti 'Gurur Gecesi' şeklinde attık. Bir saat sonra da Beşiktaş'taki terör olayı oldu. Adamın biri tweet atmış. 'Ethem Sancak, yakanı bırakmayacağım.' Ne yapacaksın? Beni tehdit mi ediyorsun? Bunun bir sorumluluğu olması lazım. Bu tweeti atması suçtur. Eleştirse bir şekilde anlarım. Sosyal medya bir hesapsızlık içinde.

Medyadan çıkacağım yönündeki bu iddialar tamamen dedikodudan ibaret. Gördüğünüz gibi odamı boşaltmadım. Gitmiyorum, kitaplarım yerinde duruyor. İşimin başındayım. Bu sektördeyim. Çünkü bu sektör ülke için önemli. Birisi çıkar der ki; 'Senden daha iyi yaparım. Bu etik değerleri de değiştirmem. Sana da çok iyi para veririm. Sat bana.' Ben nihayetinde tüccarım. Vadesi ve fiyatı önemli. Birisi de gelip dese ki, 'Burayı bana sat. Ben Erdoğan'a hakaret edeceğim.' Bütün dünyayı verseler, altın serseler satmam. Burası milli ve yerli bir kurum. Burası ancak milli ve yerli bir adama satılır. Milli ve yerli olmanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Benim gibi düşünen, parası çok, başka işi yok ve bunu işi (medya) yapacağım derse, o parayı alıp yine millete hizmet edecek başka bir iş yaparım."





- "Bu ülkeye bir yerli ve milli BBC, CNN lazım"





ES Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, artık mazlum milletlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşine düşmeye hazır 72 kavmin dilinden konuşacak medyaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini onların dilinden onlara aktaracak, bu ülkeye bir yerli ve milli BBC, CNN lazım." dedi.

Milli ve yerli medyanın sadece 78 milyona hitap etmemesi gerektiğini belirten Sancak, adil olmayan, eski ve çürümüş nizama kafa tutan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu söyleyen milletlere seslenecek medyaya ihtiyaç olduğunu savundu.





- "Tek başına para kazanmak bir şey ifade etmiyor"





Ethem Sancak, 30 yıl sağlığa hizmet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü dünya barış dönemindeydi, ilaç lazımdı. Şimdi dünya savaş moduna geçti. Bu ülkeye savunma sanayisi lazım. Ben kendisini ülkesine adamış bir girişimciyim. Hiçbir zaman 'ne olursa olsun para kazanayım, yaptığım iş önemli değil' diye düşünmedim. 'Ben öyle bir iş yapmalıyım ki, hem ülkeme kazandırmalı hem ülkeye hizmet etmeli hem de bana kazandırmalı' diye düşündüm.

Zamanında çok ünlü bir İngiliz şirketi bana geldi, dedi ki 'bölgede sigara üretme ve dağıtma işini sana vereceğiz.' Ben de 'sigara alıp satmam' dedim. Sigara sağlığa zararlı. Bir yandan ilaç satacağım bir yandan da sigara... Ben bunu milletime nasıl anlatacağım? Vicdanıma nasıl izah edeceğim? Girmedim ve reddettim. Öncelikli ahlakım, milli ve yerli olmak. Milli ve yerli olmayan hiçbir işe girmeyeceğiz, kârı ne olursa olsun... Tek başına para kazanmak bir şey ifade etmiyor."





- "Başka şeylerle şu anda ilgilenecek vaktim yok"





ES Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, satın almalarla ilgilenip ilgilenmediği yönündeki soru üzerine, savunma sanayi ve medyadaki işlerinin epey vaktini aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha yeni 50 kilometre giden füzeleri var. Ukrayna, Rusya, İran'ın bin kilometrenin üzerinde giden füzeleri var. Bizim ne eksiğimiz var? Ülkemizin sınırlarını savunmak için NATO'dan Patriot füzesi dileniyoruz. Belçika, Almanya bize hava atıyor. Biz 1450'li yıllarda Şahi toplarını yaptık ve Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetti.... BMC üst yöneticileri olarak, 5 yıl içerisinde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ülkeler sıralamasında dünyanın ilk 10'u içine girebilmek birbirimize söz verdik. Bunlar o kadar büyük hedefler ki... Başka şeylerle şu anda ilgilenecek vaktim yok." ifadelerini kullandı.

Batı'nın uygarlık kuşunu 2008 krizi ile kaybettiğini, yaklaşık 5 bin yıl önce İndus Vadisi'nden havalanan uygarlık kuşunun Mezopotamya'ya konduğunu, oradan İstanbul'a, sonrasında Venedik, Londra ve New York'a gittiğini anlatan Sancak, uygarlık kuşunun şimdi New York'tan havalandığını, Asya'ya konacağını, ya mola verip İstanbul'a geleceğini ya da Mumbai'ye döneceğini söyledi.

Ethem Sancak, başkanlık sisteminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, yıllar önce Tanzimat'ın dayatıldığını ve bunun "pranga" olduğunu söyledi.

Sancak, "150 yıl sonra bu sistemin değişmesi gerektiğini politikacılarımızın bir kısmı gördü. Merhum Alparslan Türkeş, Turgut Özel gördü. Fakat yapamadılar. Şimdi bir adam çıktı ve bunu yapıyor. Bütün kavganın nedeni bu. Allah'ın izniyle 2 ay içerisinde Meclis'ten geçecek. O zaman bir eşik atlayacağız. Bugün bunu engellemek için var gücüyle saldıranlar, bükemediği eli öpmeye gelecek. Kritik eşik başkanlık sistemi. Bu geçtiği an önümüz otoban gibi açık olacak." şeklinde konuştu.