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Milli ve yerli uygulamalara Turkcell Fiber desteği

- Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Turkcell Fiber’in, BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına özel kampanyası, 31 Mart 2019'a kadar sürecek

Milli ve yerli uygulamalara Turkcell Fiber desteği
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İSTANBUL (AA) - Turkcell Fiber müşterileri, kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ı adil kullanım kotasından düşmeyecek şekilde kullanabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk insanını en yeni teknoloji ve en yenilikçi çözümlerle buluşturmak için çalışan Turkcell, tüm fiber aboneleri için yeni bir kampanyaya imza atıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katkı sağlamak amacıyla, hayata geçirilen yeni kampanya ile Turkcell Fiber müşterileri, kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ı adil kullanım kotasından düşmeyecek şekilde kullanabilecek.

Evlerdeki ışık hızında internet deneyimini, yerli ve milli uygulamalarla farklı bir boyuta taşıyan Turkcell Fiber’in bu yeni kampanyasıyla müşteriler artık tercih ettikleri cihazdan dilediğince BiP’le mesajlaşıp, fizy ile müzik dinleyecek veya TV+’la televizyon izleyecek.

Müşteriler, aynı zamanda kota derdine düşmeden, dijital yayın platformu Dergilik’ten gazete ve dergilerini okuyacak, evde geçen tüm bu anılarını lifebox’a yükleyebilecek.

- Paycell'den 50 TL değerinde hediye

Turkcell Fiber kullanan Turkcell bireysel mobil müşterileri, Paycell karttan 1 ay geçerli 50 TL değerinde alışveriş çeki de kazanacak.

Bu kullanım, Turkcell haftalık 1 GB mobil internet, lifebox, TV+, fizy, goller cepte aboneliklerinde geçerli olacak. Paycell kart aboneliğinin gerçekleşmesi için Turkcell İletişim Merkezleri'nden veya turkcell.com.tr üzerinden 9,90 TL'lik Paycell Kart almak yeterli olacak. Fiber aboneliği başladığında Turkcell mobil hatta bağlı Paycell Kart'a yükleme otomatik yapılacak.

Turkcell Fiber’in, BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox uygulamalarına özel kampanyası 31 Mart 2019'a kadar sürecek.

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Enflasyonla Topyekun Mücadele ProgramıTurkcell Fiber
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