Milli Yüksek Hızlı Tren seti için ihaleye çıkıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) üretilecek 96 Yüksel Hızlı Tren (YHT) seti için ön yeterlilik ihale tarihi 25 Ocak olarak belirlendi.

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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından alınacak 96 adet 250 kilometre hıza sahip YHT seti için ihaleye çıkıldı.

Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği kapsamında 96 adet YHT için ön yeterlilik ihale ilanı 23 Kasım'da yayımlandı. Ön yeterlilik değerlendirmesi için son tarih 25 Ocak olarak belirlendi.

Saatte 250 kilometre hız yapabilecek, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışmasına imkan verecek "Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi" sertifikasına sahip YHT setlerinin üretimi, teknoloji transferiyle üç aşamada gerçekleştirilecek.

İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerlilik, ikinci aşamada 60 YHT seti yüzde 53 yerlilik, üçüncü aşamada özgün bir tasarıma sahip olacak 16 milli YHT seti ise yüzde 74 yerlilik oranıyla üretilecek.

TCDD'nin tüm haklarına sahip olacağı projede teknoloji transfer merkezi ve yerli ana araç üreticisi TÜLOMSAŞ olacak. Üretim de Eskişehir'de kurulu TÜLOMSAŞ'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, tüm haklarına sahip olacak

Bu projeyle Türkiye, tüm haklarına ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın yurt dışına satış imkanı olan yeni nesil YHT teknolojisine sahip olacak.

Gelecekte işletmeye açılması planlanan YHT hatlarının araç ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilecek 96 adet YHT setlerinin demiryolu işletmecisi TCDD Taşımacılık AŞ olacak.

Bu setlerin ticari servise girmesiyle TCDD Taşımacılık AŞ araç filosunu büyük oranda genişletecek.

Muhabir: Deniz Açık