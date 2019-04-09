Milyar dolarlık organizasyona ÇİB üyesi firmalar da katıldı

İSTANBUL (AA) - SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. IREPAS Toplantısı, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) üyesi firmaların katılımıyla İspanya'da gerçekleştirildi.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, çelik sektörünü bir araya getiren en büyük organizasyonlardan biri olan SteelOrbis 2019 Bahar Konferansı & 80. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı, Barselona'da yapıldı.

Dünyanın önde gelen çelik firmalarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte, birlik de 12 firma ve 19 katılımcı ile ticaret heyeti düzenleyerek yer aldı.

Yılda iki kez düzenlenen ve son olarak Eylül 2018'de İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe, 52 ülkeden katılım olmuştu.





- IREPAS'ta Türkler çok etkili





Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ihracatçılara yeni kapılar açılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, tüm dünyadan alıcı ve satıcıların konferansta buluştuğunu, toplamda 1 milyar dolarlık alım satım işleminin gerçekleştiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Aslan, IREPAS'ın, 1983 yılında İspanyol ve Brezilyalı üreticiler tarafından kurulduğunu, uzun çelik ürünleri ve hurda piyasaları açısından dünyanın en önemli ve bir numaralı etkinliği haline geldiğini hatırlattı.

İlk başta inşaat çeliği piyasalarında görüş alışverişi için kendi aralarında toplanmaya başladıklarını aktaran Aslan, "Sonra genişliyor ve filmaşin de dahil ediliyor. 2005 yılından sonra hızla büyümeye başladı. Hurda tedarikçileri, profil üreticileri, finansman, denizcilik sektörleri derken bugünkü halini aldı." ifadelerini kullandı.

Uzun ürün ihracatında önemli bir konumda olan Türkiye’nin, IREPAS'ta çok etkili bir ülke olduğunu ve ikinci kez Türk başkan tarafından yönetildiğini belirten Aslan, şu anki mevcut başkanın Murat Cebecioğlu olduğunu anımsattı.





- "1 milyar dolarlık iş yapıldı"





Aslan, konferans boyunca çok önemli görüş alışverişlerinde bulunulduğunu ve iş bağlantıları kurulduğunu aktardı. Çelik ihracatçılarına yeni kapılar açmak için çalıştıklarını ve bu tip organizasyonların bu hedef için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonlarda hem ham madde hem de nihai mamul bazında toplamda 1 milyar dolarlık iş yapıldığını tahmin ediyoruz. Türk firmalarının dahil olduğu alım satımın ise bunun yarısı olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın her tarafından temsilciler geliyor ve bizim için bir B2B faaliyetine dönüşüyor. Şimdi burada kimse kimseye ne alıp sattığını söylemiyor ama herkes ülkesine döndükten 2-3 gün sonra satışlar duyuluyor."





- "İhracatta yüksek fiyat için iç piyasa önemli"





Adnan Aslan, sektörde iç ve dış piyasada biraz hareketlilik başladığını, ilk 3 aya göre talepte yüzde 10-15 artış görüldüğünü bildirdi.

İhracatta özellikle uzun üründe yaşanan sıkıntının devam ettiğini aktaran Aslan, "2019 yılının ocak-mart döneminde miktar bazında çelik ihracatımız yüzde 16,7 artışla 5,7 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracatımız yüzde 4,6 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı. Bu artışa rağmen söz konusu dönemde ihracatımız fiyat bazında düştü. İç piyasadaki daralmadan dolayı firmalar ihracat yapmak istedi. Arzda fazlalık olunca bu sefer fiyatlarda bir düşüş yaşandı. Çelikte iç piyasa hareketli olursa dış piyasa için de iyi oluyor. Çünkü o zaman firmalar, iç piyasa fiyatlarıyla satmak istiyor. Onlar da kabul ederse satıyorlar, kabul etmezlerse iç piyasaya veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Aslan, ihracat hedefinin iç piyasadaki daralmadan dolayı miktar bazında tutabileceğini belirterek, "Ben sene başında düşer diye bekliyordum ama beni yanılttı. Fakat değer bazında bakarsak geçen seneyi yakalayamayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Rakibimiz Uzak Doğu değil, yakın ülkeler"





ÇİB Başkanı Aslan, Çin'in verdiği yatırım kararlarının iç piyasayı canlandırdığını ve Çin'in ihracat tonajını düşürdüğünü kaydetti.

Çin'in geçen yıl 65 milyon ton ihracata karşılık 850 milyon ton iç piyasa satışı olduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Devlet orada yeni teşvikler açıkladı. Örneğin, eskiden Çin’de bir vatandaş ikinci evi alırken banka kredi vermiyordu, şimdi ikinci eve de kredi vermeye başladı. Kendi içlerinde çok ciddi teşvik ve yatırımlar var. Bizim rakiplerimiz burada Hindistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri. Rakibimiz Uzak Doğu değil, yakın ülkeler."