Milyoner sayısı 150 bine dayandı - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk 4 ayında 10 bin 739 kişi artarak 149 bin 719'a ulaştı - Nisan sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon liraya yaklaştı - Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 649 bin lira olarak hesaplandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 4 ayında 10 bin 739 kişi artarak 149 bin 719'a yükseldi.



AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı nisan sonu itibarıyla 149 bin 719'a çıktı.



Geçen yılın sonuna göre 10 bin 739 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 995 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 649 bin lira olarak hesaplandı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 4 ayında 2017'ye kıyasla 9 bin 170 kişi artarak 136 bin 139'a ulaşırken, toplam mevduatları da 907 milyar 986 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 458 milyar 36 milyon lirası yerel para cinsi, 446 milyar 344 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 606 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 670 bin lira olarak hesaplandı.



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.



- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 13 bin 580 oldu



BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı nisan sonu itibarıyla 13 bin 580'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre bin 569 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 87 milyar 498 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 287 milyon lirası yerel para, 79 milyar 975 milyon lirası yabancı para ve 236 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 443 bin lira olarak hesaplandı.



Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL) 2012 54.461 373.384 6.856 2013 70.498 484.901 6.878 2014 81.398 533.544 6.555 2015 98.497 649.994 6.599 2016 115.896 775.142 6.688 2017 138.980 909.979 6.548 2018 Nisan 149.719 995.484 6.649