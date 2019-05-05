Milyonerlere ilk çeyrekte yaklaşık 13 bin kişi daha eklendi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla 2018'e göre 12 bin 777 kişi artarak 192 bin 903'e ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mart sonu itibarıyla 192 bin 903'e ulaştı.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 12 bin 777 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 251 bin lira olarak hesaplandı.



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2018'e kıyasla 11 bin 200 kişi artarak 173 bine ulaşırken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 716 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 443 milyar 108 milyon lirası yerel para cinsi, 662 milyar 438 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 171 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 432 bin lira olarak hesaplandı.



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.







- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 20 bine yaklaştı



BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 19 bin 903'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre bin 577 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 93 milyar 82 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 9 milyar 247 milyon lirası yerel para, 83 milyar 444 milyon lirası yabancı para ve 390 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 7 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı.



Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL) 2012 54.461 373.384 6.856 2013 70.498 484.901 6.878 2014 81.398 533.544 6.555 2015 98.497 649.994 6.599 2016 115.896 775.142 6.688 2017 138.980 909.979 6.548 2018 180.126 1.109.859 6.162 Mart 2019 192.903 1.205.798 6.251