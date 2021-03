Mini kamera ile güvenlikte devleşti

Kale Alarm bünyesindeki Kale Kamera Sistemleri’nin, dijitalleşen dünyanın fonksiyonel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen iki inovatif ürünü; Kale 360 ve Kale Mini Kamera tüketicilerle buluştu. Hassas hareket algılama ve anlık bildirim özellikleriyle öne çıkan Kale 360 Kamera ve 10 metreye kadar gece görüşüyle dikkat çeken kablosuz Kale Mini Kamera, her an her yerde mobil olarak kontrol edilebiliyor.

Geniş ürün gamı ile güvenlik çözümleri sunan Kale Alarm tarafından evler ve küçük işletmelerin kullanımı için tasarlanan Kale 360 ve Kale Mini Kamera, “Kale Kameram” mobil uygulaması ile entegre bir şekilde çalışarak, her an her yerde evinizi veya iş yerinizi telefonunuzdan izleme olanağı tanıyor. Kale 360, evde ya da iş yerinde kimsenin olmadığı zamanlarda şüpheli bir hareket sezdiği anda, fotoğrafını çekerek tanımlı telefonunuza gönderilen anlık bildirim ile kullanıcısını uyarıyor. SD kart özelliği ile kablosuz olarak görüntü kaydetme özelliği sunan modeller geriye dönük kontrollere de imkân veriyor. Hem gece hem de gündüz yüksek çözünürlüklü görüntü imkânı sunan ‘Mini’ ve ‘360’ model kablosuz kameralar, evde olmasanız bile dahili hoparlörleri sayesinde sevdiklerinize sesli ve görüntülü bağlanma olanağı sağlıyor. Bu yönüyle her iki ürün de anne ve babalar ile evdeki büyükleri, çocukları ve hastaları için endişe edenler başta olmak üzere herkesin evdeki gözü kulağı olmaya aday.

Kale 360 Kamera ile gözünüz arkada kalmasın

Kendi etrafında 355 derece ve dikeyde 100 derecelik dönme açısı özelliğiyle çok geniş bir alanı izleyebilen Kale 360 Kamera, böylelikle evinizde ya da iş yerinizde daha az kamera ile güvenlik çözümüne sahip olma avantajı sunuyor. Hareket algılama ve hareket takibi özelliği sayesinde şüpheli bir hareket algıladığında kamerayı o hareketin yönünde çevirerek anlık takip sağlayan Kale 360, aynı zamanda anlık bildirim göndererek kullanıcısını uyarıyor.

Kale Mini Kamera 10 metreye kadar gece görüşüne sahip

Minimal boyutuyla dikkat çeken inovatif bir ürün olan Kale Mini Kamera ise manyetik tabanı sayesinde duvara veya tavana kolayca monte edildikten sonra ihtiyaç duyulan en iyi açıyı manuel olarak ayarlama seçeneği sunuyor. Böylece sıfır kör noktaya odaklanan bu mini ürün, Wi-Fi desteğiyle kablo sorununa son vererek kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Hava karardığında otomatik olarak gece görüş moduna geçen Kale Mini Kamera, 10 metreye kadar gece görüşüne olanak tanıyor.

Kale Endüstri Holding Hakkında

Temelleri 1953 yılında atılan kuruluş, 1988 yılında tüm şirketlerini Kale Endüstri Holding çatısı altında topladı. 2016 yılında tüm üretimini Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük entegre kilit üretim tesisi olma özelliğine sahip Çerkezköy fabrikasına taşıyan Kale Endüstri Holding, 2018 yılında ise Vadistanbul’daki yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni genel müdürlük binasına taşındı. Dev yatırımlarıyla büyümeye devam ederek ülke ekonomisi ve istihdamına yüksek katma değer sunan Kale Endüstri Holding’in çatısı altında; Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunuyor. Holding’in lokomotif şirketi olan Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde metal eşya kategorisinde 12. kez ipi göğüsleyerek birinci olmuş durumda. İleri teknolojiye sahip yeni nesil ürünleriyle dikkat çeken Kale Kilit, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da alanında en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.