“Minik Maker'lar İş Başında“ projesinin yeni durağı Antalya

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) "TEB Minik Maker’lar İş Başında" projesi Antalya’da çocuklarla buluştu.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri" sloganıyla başlattığı "TEB Minik Maker’ler İş Başında" projesini bu yıl 10 farklı kente taşıyor.



Bin çocuğa maker eğitimi verilmesi hedeflenen projenin yeni durağı Antalya oldu. 23 Mart Cumartesi günü Bahçehir Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitime Antalya’nın Alanya ilçesinde devlet okullarında öğrenim gören 100’e yakın öğrenci katıldı.



Hatay’da başlayan ve ikinci durağı Antalya olan projenin, gelecek günlerde Muğla, Ankara, Ordu, Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje ile Türkiye genelinde devlet okullarında okuyan 8, 9, 10 ve 11,12 yaşlarındaki öğrencilere, robotik ve kodlama eğitimleri veriliyor.



"TEB Minik Maker’lar İş Başında" projesi kapsamında sunulan eğitimlerle çocukların, 21. yüzyılın 5 temel becerisi olarak sayılan "yenilikçilik ve yaratıcılık", "eleştirel düşünme", "iletişim", "iş birliği" ve "bilgi işlemsel düşünme (computational thinking)" becerilerinin tetiklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.





- Web sitesi ve dergiyle daha fazla çocuğa ulaşılacak



Bu yıla özel yeniliklerin de hayata geçirildiği proje kapsamında, www.tebgirisimcicocuk.com ve Girişimci Çocuk Kulübü üzerinden paylaşılan fotoğraf ve videolarla daha fazla çocuğa ulaşılması ve yaratıcılıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Yine proje kapsamında, "Maker Çocuk Dergisi" çıkarılıyor, dergiler TEB şubeleri aracılığıyla miniklerle buluşuyor.



Toplamda bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen "TEB Minik Maker'lar İş Başında" projesinin ikinci etabında öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere özel olarak da "Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek" konulu eğitimler veriliyor.





- "Antalyalı öğrencilerimizi maker hareketiyle tanıştırdık"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal Firmalar Satış Grup Direktörü Ali Gökhan Cengiz, "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri" sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 100 çocuğumuza maker eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle çocuklarımız eğlenerek, kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlenerek ve birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğreniyor. Bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor, çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz. Banka olarak, geleceğin öncelikle hayallerle inşa edileceğine inanıyoruz. Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirebilmeleri için 2 yıl önce genel müdürlük binamızın da bulunduğu İstanbul'da kardeş okulumuz Haşim İşcan İlkokulu'nda maker atölyesi kurduk. Geçen yıl bu girişimimizi Anadolu'ya yayarak Anadolu'daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını amaçladık ve 9 farklı şehirde devlet okullarında okuyan 551 çocuğumuza maker eğitimi verdik. Bu yıl ise Minik Maker’ler İş Başında projesini daha da büyüterek 10 farklı kente yayma kararı aldık. Ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacağımız bu projemizle bu yıl bin öğrencimizi maker hareketiyle tanıştırmayı hedefliyoruz."