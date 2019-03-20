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"Minik Maker'lar İş Başında" projesi

- TEB'in "Minik Maker'ler İş Başında" projesinin bu yılki ilk durağı Hatay oldu

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HATAY (AA) - Türk Ekonomi Bankasının (TEB), "Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri" sloganıyla başlattığı ve yaklaşık bin çocuğa maker eğitimi verilmesi hedeflenen "Minik Maker'ler İş Başında" projesinin bu yılki ilk durağı Hatay oldu.

TEB'den yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimlere dört devlet okulundan 100 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Bu yıl Hatay'da başlayan projenin gelecek günlerde Antalya, Muğla, Ankara, Ordu, Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars'ta da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, projeyle Türkiye genelinde devlet okullarında okuyan 8, 9, 10, 11 ve 12 yaşlarındaki öğrencilere, robotik ve kodlama eğitimlerinin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, TEB’in "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında çocukların aldıkları eğitimlerle 21. yüzyılın 5 temel becerisi olarak sayılan yenilikçilik ve yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin tetiklenmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kurumsal Firmalar Satış Grup Direktörü Ali Gökhan Cengiz, hayata geçirdikleri proje kapsamında Hataylı çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Cengiz, eğitimlerde çocukların eğlenerek, kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlenerek ve birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğreneceklerini kaydetti.

Cengiz, "Çocukların bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor, çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Banka olarak geleceğin öncelikle hayallerle inşa edileceğine inandıklarının altını çizen Cengiz, şöyle devam etti:

"Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirebilmeleri için 2 yıl önce genel müdürlük binamızın da bulunduğu İstanbul'da kardeş okulumuz Haşim İşcan İlkokulu'nda maker atölyesi kurduk. Geçtiğimiz yıl bu girişimimizi Anadolu'ya yayarak, Anadolu'daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını amaçlayarak 9 farklı şehirdeki 551 çocuğumuza maker eğitimi verdik. Bu yıl ise 'Minik Maker’ler İş Başında' projesini daha büyüterek 10 farklı ile yayma kararı aldık. Ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacağımız bu projemizle bu yıl ise yaklaşık bin öğrencimizi maker hareketiyle tanıştırmayı hedefliyoruz."





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