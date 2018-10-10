Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Mısır'da şehir içinde kanatlı hayvan kesim ve satışı yasaklanıyor

- Tarım Bakan Yardımcısı Mona Mihriz, kesim ve satışların kent dışındaki mezbahalara alınması uygulamasıyla kuş gribi hastalığın yayılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı

Mısır'da şehir içinde kanatlı hayvan kesim ve satışı yasaklanıyor
banner17

KAHİRE (AA) - Mısır'da, şehir içindeki dükkanlarda canlı kanatlı hayvan satış ve kesim işlemi yapılması yasaklanarak, kuş gribinin (H5N1) önlenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Tarım Bakan Yardımcısı Mona Mihriz, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 2010'dan bu yana uygulaması durdurulan "canlı kanatlı hayvanların halk içinde kesimi ve satışını yasaklayan kanunun" yeniden yürürlüğe konulacağını söyledi.

İlgili kanunun uygulanmasıyla ülkede kanatlı hayvan üretim sanayisinin geliştirileceğini belirten Mihriz, kesimlerin mahalle içindeki söz konusu dükkanlarda değil kentlerdeki mezbahalarda yapılacağını dile getirdi.

Yasaklamaya ilişkin hedeflerinin kuş gribi hastalığının yayılmasını önlemek olduğunu belirten Mihriz, mezbaha dışında kesim ve kontrol edilmeksizin satış yapılmasının hastalığın yayılmasındaki en önemli etken olduğuna dikkati çekti.

Mihriz, yasağın öncelikle başkent Kahire ve Giza'da uygulanacağını, ardından diğer kentlere geçileceğini aktardı.

Ülkede on binlerce iş yerini ilgilendiren yasanın uygulanmasıyla işletmeci ve çalışanların mağdur olmayacağını söyleyen Mihriz, dükkanlara sanayi buzdolabı alımları için kolay krediler sağlanacağını duyurdu.

Başta tavuk, kaz, ördek, güvercin, bıldırcın gibi hayvanların yaygın tüketiminin olduğu Mısır'da halk sofralarına konulacak kanatlı hayvanların kesimi ve temizlik işlemlerinin gözlerinin önünde yapılmasını tercih ediyor. Dönemin Mısır hükümeti, ilgili yasak halk tarafından kabul görmeyince kanunu 2010'da askıya almıştı.

Mısır'da yılda 720 bin ton kanatlı hayvan tüketiliyor. İç piyasada tüketimin 700 bin tonu yerli üretimden, 20 bin tonu ise ithalattan karşılanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kanatlı HayvanlarMısır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1