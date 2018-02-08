Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Mitsubishi Electric Turkey Manisa Fabrikası açıldı

- Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut: - "Son yıllarda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı hadiselere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor" - Mitsubishi Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi Sakuyama: - "Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi"

Mitsubishi Electric Turkey Manisa Fabrikası açıldı

MANİSA (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, "Son yıllarda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı hadiselere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasının açılışına katılan Ermut, köklü geçmişiyle iklimlendirme sektörünün lider şirketlerinden Mitsubishi Electric firmasını, Manisa'daki bu yatırımı için tebrik etti.

Bu yatırımla, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğini aktaran Ermut, Mitsubishi Electric ile 2013 yılından bu yana yakın çalıştıklarını ve bürokratik süreçleri hızlandırdıklarını ifade etti.

Yıllık 500 bin set üretim kapasitesine sahip fabrikadan Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya da ürün tedarik edileceğini hatırlatan Ermut, şöyle konuştu:

"Bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı zamanda avantajlı konumumuz sayesinde 1,5 milyar nüfusu aşkın bir pazara hitap edebiliyor. Birçok uluslararası şirket Türkiye'yi, dünya ticaretinin neredeyse yarısının gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumu nedeniyle üretim ve yönetim üssü olarak seçiyor. Ülkemizde faaliyete geçen her fabrika, aynı zamanda iç pazardaki bu dinamizmin ihtiyaç duyduğu ithal ürünlere olan bağımlılığının azalmasına da katkıda bulunuyor."

- "Türkiye'ye güven devam ediyor"

Ermut, jeopolitik gelişmelerin yatırımlara ve iş dünyasına yansımadığına işaret etti.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdüğünün hatırlatan Ermut, "Son yıllarda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı hadiselere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Değerli yatırımcılarımızın Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamına olan güveni her şart altında devam ediyor ve hiçbir şekilde sarsılmıyor. Türkiye ise uluslararası yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba harcamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayısının 2002'de 5 bin 600 olduğunu anımsatan Ermut, bugün ise bu rakamın 58 bine ulaştığına işaret etti.

- En önemli üretim üssü

Mitsubishi Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi Masaki Sakuyama da 43 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin potansiyeli ve gücüne inandıklarını anlatan Sakuyama, "Türkiye'de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi." dedi.

- "Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir dostluk olduğunu anımsatan Sakuyama, 1890'da Ertuğrul Fırkateyni felaketiyle başlayan dostluğun 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında Tahran'daki Japon vatandaşlarının Türk uçakları tarafından kurtarılmasıyla daha da güçlendiğini vurguladı.

Klima ve soğutma sistemi anlamında en önemli fabrikalarından birinin 1890 yılında iki ulus arasında dostluğun başladığı Kii yarımadasındaki Wakayama şehrinde bulunduğunu belirten Sakuyama, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manisa'daki yeni fabrikamız, Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye katkı sağlayacak.Türkiye ve Avrupa için ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli klimalarımızı artık Türkiye'de üreterek ve diğer iş kollarımızda da faaliyetlerimizi genişleterek Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda ErmutEv Tipi Klima FabrikasıManisaMitsubishi Electric Turkey
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5