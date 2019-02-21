Mitsubishi Electric, WIN Eurasia Fuarı'na katılacak

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Avrasya bölgesinin önde gelen ticari fuarı WIN Eurasia'da Sanayi 4.0'a uyumlu inovatif otomasyon çözümlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisine fabrikaların dijital dönüşüm süreçlerine yönelik yeni nesil fabrika otomasyon ürünleri sunan Mitsubishi Electric, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14-17'ta düzenlenecek WIN Eurasia 2019 Fuarı'nda, dijital fabrikalar için yeni nesil fabrika otomasyon sistemlerini ve endüstriyel otomasyon çözümlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Mitsubishi Electric, "Dijital Fabrikalar Zamanı" mottosuyla otomotiv, gıda, enerji, elektrik ve elektronik, ambalaj, su ve atık su, HVAC, bina yönetim sistemleri, metal işleme başta olmak üzere pek çok farklı sektör için geliştirdiği özel otomasyon çözümlerini tanıtacak.

Bu kapsamda, MAPS, iQ Platform, MELSEC safety çözümleri, M80 ve M800 CNC Kontrol Üniteleri, HVAC çözümleri, LVS pano, terfi istasyonu, multi pompa, cube enterprise, GOT drive vibrasyon bastırma, Poka Yoke, redundant, vinç, Robot Melipc ve F&B demolarını sergileyecek olan markanın, hızı ve hassasiyeti ile öne çıkan endüstriyel robotu ise ziyaretçilere kahve servisi gerçekleştirecek.

Mitsubishi Electric'i ziyaret edenler, markanın Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory'i deneyimleme imkanına da sahip olacak.

