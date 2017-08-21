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Mitsubishi Electric'in "Threebots" projesine Cannes'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric'in "Threebots (Üç Robot)" adlı interaktif robotik projesi, 64. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde gümüş aslan ödülüne layık görüldü.Şirketten yapılan açıklamaya göre, interaktif...

Mitsubishi Electric'in

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric'in "Threebots (Üç Robot)" adlı interaktif robotik projesi, 64. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde gümüş aslan ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, interaktif konseptiyle uluslararası jürinin beğenisini kazanan proje, üç Mitsubishi Electric robotuna entegre edilen monitörlerde sergilenen eş zamanlı animasyonlardan oluşuyor.

Teknik olarak zorlu bir koreografiden ve koordinasyon açısından etkileyici bir gösteriden oluşan proje, Kasım 2016'da "Red Dot: Grand Prix" ödülüne de layık görülmüştü.

Projede hem robotların hem de Threebots'u çalıştıran monitörler, servo-motorlar, kontrolörler ve kontrol teknolojisi gibi robot uygulamasında kullanılan parçaların yüzde 90'ının Mitsubishi Electric'in geliştirdiği ürün ve çözümlerden oluşması projeyi ayrıca dikkat çekici kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Almanya Başkanı Yuji Suwa, "Eklemleri olan bu üç robot, robot teknolojisinde ulaştığımız son noktanın yanı sıra diğer ürün serilerimizi de büyük bir canlılıkla gözler önüne seriyor. Konvansiyonel robotik hareket modellerinin ötesine geçmek için robotlara özel bir koreografi hazırladık ve gösteriyi asıl etkileyici kılan noktanın da bu koreografi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


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