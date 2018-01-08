Mitsubishi Electric’ten enerji tasarrufu açıklaması

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation'ın, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi sonucunda yıllık sera gazı emisyonunu 1,34 milyon tona düşürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tesislerde klima ve aydınlatmaların değiştirilmesi ve Nesnelerin İnterneti Teknolojisi uygulamasının benimsenmesi ile üretimde verimliliğin artırıldığı belirtildi.

Böylece enerjiden kaynaklanan karbondioksit miktarının 23 bin ton azaltıldığı ve "106 Mitsubishi Electric eko-ürününün" neden olduğu karbondioksit emisyonlarının ise yüzde 35 düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Mitsubishi Electric, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi gibi birtakım faaliyetler sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 1,43 milyon ton olarak belirlenen hedefin de altına, 1,34 milyon tona düşürmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu da ürün kullanımı ve üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şirketin, 2021 hedefleri kapsamında enerji verimliliği alanında önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric olarak toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.