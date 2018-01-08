Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Mitsubishi Electric’ten enerji tasarrufu açıklaması

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation'ın, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi sonucunda yıllık sera gazı emisyonunu 1,34 milyon tona düşürdüğü bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada,...

Mitsubishi Electric’ten enerji tasarrufu açıklaması

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation'ın, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi sonucunda yıllık sera gazı emisyonunu 1,34 milyon tona düşürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tesislerde klima ve aydınlatmaların değiştirilmesi ve Nesnelerin İnterneti Teknolojisi uygulamasının benimsenmesi ile üretimde verimliliğin artırıldığı belirtildi.

Böylece enerjiden kaynaklanan karbondioksit miktarının 23 bin ton azaltıldığı ve "106 Mitsubishi Electric eko-ürününün" neden olduğu karbondioksit emisyonlarının ise yüzde 35 düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Mitsubishi Electric, üretim tesislerinin yenilenmesi ve operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesi gibi birtakım faaliyetler sonucunda, toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 1,43 milyon ton olarak belirlenen hedefin de altına, 1,34 milyon tona düşürmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu da ürün kullanımı ve üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şirketin, 2021 hedefleri kapsamında enerji verimliliği alanında önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric olarak toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Tasarrufu HaftasıMitsubishi Electric
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5