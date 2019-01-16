Mitsubishi Electric'ten yeni nesil CNC teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünleriyle elektrik, elektronik ve otomasyon alanında "dünya devi" bir marka olan Mitsubishi Electric, fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sunuyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric, bu sayede daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretime imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, Sanayi 4.0 evresinde Türkiye’nin üretim kalitesini daha yükseğe taşımasına katkıda bulunmak için ileri teknoloji çözümler sunduklarını bildirdi.

Aydın, Türkiye’nin, gerek nüfus yoğunluğu ve genç iş gücü gerekse iş kalitesi anlamında Avrupa’daki birçok ülkenin önünde yer aldığını belirterek, "Ülkemizin lokomotif iş kollarından biri olan makine sektörü, Sanayi 4.0 çağında güçlenerek büyümeye devam edecek. Biz de Mitsubishi Electric olarak yüksek teknolojili inovatif ürünlerimiz, kaliteli servis ve yedek parça hizmetimiz, mühendislik bilgimiz ve know-how’ımızla şekillendirdiğimiz projelendirme çalışmalarımız ve büyük özen gösterdiğimiz satış sonrası hizmetlerimizle Türk sanayisinin hızla artan rekabet şartlarına uyum sağlamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric’in yüksek teknolojiye sahip CNC ürünleri ile başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere dünya genelinde birçok sektörde standartları belirlediğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı olarak Türkiye’deki çalışmalarımızı iki ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, yurt dışından ithal edilen Mitsubishi Electric CNC ürünleriyle donatılmış CNC tezgahlarına servis ve yedek parça hizmetleri sağlamak. İkincisi ise Türkiye’de faaliyet gösteren makine imalatçılarının ürettikleri CNC tezgahları için gerekli Mitsubishi Electric donanımını sağlamak, projelendirme çalışmalarını yürütmek ve devreye almak... Özellikle Tayvan başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye’ye yılda bin adetten fazla Mitsubishi Electric kontrollü makine geliyor. Satış sonrası hizmetler de en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu doğrultuda deneyimli ve yetkin bir ekip ile müşterilerimize sorunsuz bir hizmet sunmayı hedefliyor ve çalışmalarımızı planlıyoruz."

Aydın, sektör profesyonellerine sundukları yeni seri ürünlerin optik haberleşme, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli işleme, yüksek önden okuma kapasitesi, standart olarak sunulan data server fonksiyonu gibi özellikleri ile üretim süreçlerini çok daha verimli hale getirdiğini belirterek, CNC kullanıcılarının daha ekonomik, daha hızlı ve daha hassas üretim hedefleri için yeni seri ürünlerini tercih ettiklerini bildirdi.

CNC işleme merkezleri ve CNC torna makineleri için üreticilere sundukları katma değeri her geçen gün daha da artırmak için çalıştıklarını kaydeden Aydın, bu doğrultuda inovatif ürün gamları içinde yer alan M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerini geliştirmeye devam ettiklerini aktardı.