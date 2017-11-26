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Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler

Sektörlerinin liderleri arasında yer alan HAVELSAN ve Turkcell, mobil iletişim alanında birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütecek. Ulusal boyutta ihtiyaç duyulan yazılımlar yerli ve milli olarak geliştirilip üretilecek.

Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler

ANKARA (AA) - Göksel Yıldırım - Türkiye'nin önde gelen bilgi, iletişim ve teknoloji şirketleri HAVELSAN ve Turkcell, mobil iletişim alanında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütmek için iş birliği yapacak.

Alınan bilgiye göre, yazılım yoğun çözümler üzerinde çalışan HAVELSAN ile GSM operatörü Turkcell, Ar-Ge ve inovasyon konularında birlikte çalışma kararı aldı. Bu amaçla, Ankara’daki HAVELSAN Merkez Tesisleri'nde düzenlenen törende, iki şirket arasında niyet mektubu imzalandı.

Törene, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’ın yanı sıra Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin katıldı.

Çavuşoğlu, törende, mobil güvenlik ve iletişim alanında duyulan önemli bir eksikliğin bu iş birliğiyle giderileceğine inandığını söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kişi ve bilgi güvenliği konularının önemine dikkat çekti. "İki kurum, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri için bir araya geldi." diyen Atalay, HAVELSAN ve Turkcell'in iş birliği kapsamında başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da endüstri 4.0 devrimine dünya ile birlikte ayak uydurmanın yanı sıra yerli ve milli teknolojiler geliştirmeyi yol haritası olarak belirlediklerini ifade etti. Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefe ulaşabilmek için HAVELSAN ideal bir ortak. İmza atmış olduğumuz niyet mektubu ile ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmesi ve dünyada söz sahibi olması için önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. Bu çalışmaların inovasyon ve yerli üretimle birlikte Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

HAVELSAN ve Turkcell arasındaki iş birliği kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri ile siber güvenlik konularında ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan yazılımlar geliştirecek. Şirketler, yerli ve milli tasarım, üretim için Ar-Ge çalışmaları yapacak.

Ayrıca HAVELSAN’ın Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaları ile Turkcell’in sağlayacağı iletişim ağı desteğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine birlikte çözüm üretilecek, yazılımsal, donanımsal ve mobil uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

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HAVELSANMobil IletişimTurkcellYazılım
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