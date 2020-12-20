Mobil hizmetler daha da öne çıkacak

Video streaming segmentindeki cironun 2024 yılına kadar 30.4 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini söyleyen Adjust EMEA & SEA Bölgeleri Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Özcan; 2021 tahminlerine şöyle devam etti; “Over The Top (OTT) medyanın mobil pazarlamacılara sağladığı fırsatlar çok büyük, ama bu fırsatlar büyük ölçüde görmezden geliniyor.

İster oturma odasında ister dışarıda olsun, OTT segmentinde mobilin yeri gittikçe daha önemli hale geliyor. Adjust'ın yakın zamanda yaptığı bir araştırma, genç kuşakların mobil streaming'de başı çektiğini ve streaming servisleri gibi isteğe bağlı eğlence servislerine en çok Z ve Y kuşağının abone olduğunu gösterdi.

Mobil pazarlamacılar OTT'den yararlanmaya başladıkça ve kullanıcı kazanımı için yayınladıkları reklamlara yaptıkları harcamayı artırdıkça, 2021'de sorulması gereken asıl soru, nasıl harcama yaptıkları ve kullanıcıları nasıl çektikleri olmalı. Birçok şirket yoğun bir şekilde OTT yatırımları yapıyor ancak asıl değeri neyin sağladığını, ölçümleme dışında anlamanın bir yolu yok.”

Y ve Z kuşağındaki tüketicilerin %25'inden fazlası, mobil uygulama hizmetlerine abone olmak için başka hizmetleri kullanmaktan vazgeçiyor.

“Kullanıcılar eğlenceden e-ticarete, fitness'dan finansa kadar geniş bir yelpazedeki uygulamalara yöneldikçe, abonelik tabanlı uygulamalar bu yıl önemli ölçüde büyüdü. Abonelikler düzenli bir harcama haline geldikçe, Z ve özellikle Y kuşaklarının premium bir uygulama almaya veya sevdikleri bir markayı desteklemek için ödeme yapmaya daha yatkın olduklarını gördük.

Adjust'ın yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, 25 - 34 yaşları arasındaki kullanıcılar aboneliklere 25.85 dolar ile en fazla harcama yapan grup. Buna karşılık, 55 yaş ve üstü kullanıcılar 13.97 dolar harcıyorlar. Y ve Z kuşağındaki tüketicilerin %25'inden fazlası, mobil uygulama hizmetlerine abone olmak için başka hizmetleri kullanmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Örneğin; spor salonuna gitmek yerine bir fitness uygulamasına abone olmak gibi.

Hedefli reklamların iOS 14'te daha da zorlaşması ile birlikte, 2021'de gittikçe daha çok uygulamanın monetizasyonlarını abonelik bazlı modellerle çeşitlendireceğini tahmin ediyoruz. Abonelikler, birçok yayıncı ve reklamveren için en üst düzey gelir akışı haline gelebilir.”

Adjust'ın Kurucu Ortağı ve CTO'su Paul H. Müller'e ise trendler hakkında şu sözleri dile getiriyor:

“iOS 14'ün getireceği değişiklikler yaklaşırken, kullanıcıların gizliliğini koruyarak doğru ölçümleme yapmak 2021'deki en kritik sorun olacak.”

“Adjust'ın 2021'deki asıl odağı, Apple'ın yılın ilk aylarında yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik kurallarına geçişin sorunsuz olmasından emin olmaktır. Müşterilerimizin uygulamalarına onayları maksimize edecek en iyi ve en uygun onay akışlarını entegre etmeleri için, önde gelen UX ve UA uzmanlarının da yardımıyla kendi araştırma programımızı başlattık. Şimdiye kadar birlikte çalıştığımız bazı müşterilerin uygulamalarında %30-60 arası onay gördük.

Buna ek olarak Adjust, tüm iOS 14 gizlilik özelliklerini destekleyen yeni iOS SDK'sını yayınladı. AppTrackingTransparency'den SKAdNetwork'e kadar her şeyi destekleyen bu SDK ile birlikte, uygulama geliştiricileri bu geçişi en iyi şekilde tamamlamak için farklı seçenekleri deneyebilecekler. Yeni değişimlerin getireceği sonuçlardan bağımsız olarak sektörün, bu değişimi uygulama geliştiricileri, reklamverenler ve son kullanıcılara daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için bir fırsata çevireceğinden de eminiz.

Pazarlamacılar, daha yaratıcı ve kişisel reklamlar için kampanya otomasyonuna yönelecek

“Raporlama gibi mobil pazarlama etkinliklerinin hızını ve ölçeğini artırarak endüstride bir devrim yaratma potansiyelini taşıyan otomasyon, 2021'de de uygulama pazarlamacılarının odak noktası olmaya devam edecek. Pazarlama çok gelişti ve bu gelişmeyle birlikte daha karmaşık hale geldi. Pazarlamacılar artık düzinelerce farklı kanalı, kampanyayı ve reklam ağını idare ediyor ve bu işlerin hepsi tek tek yapılmak zorunda olduğu için çok zaman alıyor. Otomasyon araçları ile pazarlamacıların her gün saatlerini harcadıkları manuel işler daha kolay ve daha hızlı hale geliyor ve böylece pazarlamacılar yaratıcılığa ve kişiselleştirmeye odaklanmak için daha çok zaman buluyor.

İş akışları otomatikleştirilirken, kreatiflerde bir insanın imzası olmalıdır. Pazarlama ve ürün geliştirme ekipleri, geçen yıl kazanılan organik kullanıcıları ilgi çekici, yardımcı ve en önemlisi kişisel reklamlarla elde tutabilmek için çok yakından çalışmaya devam etmeliler.

2021'de çok daha fazla şirket uygulamalarına yatırım yapacak ve bu uygulamaları kullanıcılarla iletişimde birincil kanal olarak kullanacak

“2020'de içinde bulunduğumuz pandemi, uygulamaların hem markalara hem de tüketicilere sağladığı değere ışık tuttu, tabii ki bir çok ülkenin COVID takip uygulamaları da buna dahil. Bu da, uygulama odaklı bir dünyaya doğru bir "büyük hızlanmaya" yol açtı.” diyen Adjust'ın Müşteri Başarısı VP'si Andy Chandler, 2021 trend tahminlerine şunları ekledi:

“2021'de giderek daha fazla şirketin uygulamalarına yatırım yapacağını ve bu uygulamaları kullanıcılarla iletişimde birincil kanal olarak kullanacaklarını tahmin ediyoruz. Geleneksel markaların da mobil odaklı stratejiler izleyen şirketlerle rekabet etmek için uygulamalara yatırım yapmaları gerekecektir.

Pazarlamacılar için ise, yeni yıla girerken öncelik, göreceli olarak normale geri döndüğümüzde 2020 boyunca kazandıkları kullanıcıları ellerinde tutabilmeleri ve uygulamalara daha fazla değer katabilmeleri olacak. Pandemi, ilerlemek için kullanıcıların gerçekten neye ihtiyacı oluğunu düşünmenin değerini ortaya koydu, özellikle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda. Her başarılı markanın yaptığı gibi, kendinizi müşterilerin yerine koymanız ve onların hayatlarını daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için şirketinizin neler yapabileceğini düşünmeniz gerekiyor.”