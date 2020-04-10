Mobilya almaya devam ediyoruz, İtalya'ya otomobil parçası satıyoruz

Ekonomi gazetecileri ile soru cevap şeklinde bir toplantı düzenleyen Nail Olpak ilginç saptamalar da yaptı.

Çok kısa zamanda özellikle de Haziran da fuarların başlamasının güç olduğunu söyleyen Olpak herşeye rağmen ekonomide ilginç gelişmeler olduğunu şu sözlerle anlattı:

. İlginç bir gelişme mobilya fabrikaları kapanmıştı. Sonra açıldı. Çünkü insanlar ilginç bir şekilde mobilya almaya devam ediyor.

. Yine bir üretici dostumuz hala İtalya’ya otomobil yan sanayi ürünleri sattığını söyledi.

Yeni dönemde çok şeyin değişeceğini söyleyen Olpak şöyle devam etti:

. Geçtiğimiz günlerde sağlık sektöründen bir iş insanımızla görüştüm. Hastaneler açısından normal işleyen poliniklinkler ve pandemibölümleri olarak bir ayrıma gittiklerini belirtti.

. Ve bir aydır polikliniklere pek fazla insanın gelmediğine değindi. Demek ki, biz de bu salgın öncesinde öncede sistemi biraz hoyratça ya da keyfi kullanıyormuşuz. Şu an en küçük bir sıkıntıda, ufak tefek nedenlerle hastaneye gitmiyoruz. Buradan da, yeni dönemde kişisel hayatımızda da başka türlü bir değişime, farklı bir optimizasyona gittiğimizi anlıyoruz.

. Yine artık asansöre binerken bir kişi daha almaya çalışıyorduk. Şimdi iki kişi bile binmeye çekiniyoruz.

. Bir arkadaşım geçtiğimiz günlerde 15 gündür çıkmıyorum dedi. Ne yapıyorsun bir şey almak istediğinde diye sordum. Dedi ki dolaya baktım babamın bir ömür giydiği kadar gömleğim var. Bir şeye ihtiyacım yokmuş

. Faiz döviz kur meselesine artık farklı bakacağız. Enflasyonu farklı değerlendireceğiz,