Mobilya devi yatak pazarına iddialı girdi

1972 yılında Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş, bugün 125 bin metrekarelik kapalı, 200 bin metre kare açık alana sahip üretim tesisinde geniş ürün yelpazesi ve yeni oluşumları ile büyümeye devam ediyor. Doğtaş güvencesi ile en yeni üyesi olan Lova Sleep, Aralık 2017’de tüketici ile buluştu. Gelişen teknolojinin, tecrübenin ve güvenin bir araya gelmesi ile beklentilerin ötesine geçen marka, yatak ve uyku ürünleri dünyasında yerleşik alışkanlıkları sarsarak sektöre iddialı bir giriş yaptı. Lova Sleep büyümeye ve yeni yatırımcıları ile buluşmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez katıldığı fuar olan Bayim Olur musun? ile büyük ilgi gören marka, yatırımcısından Franchise bedeli almamakta ve tüm maliyetlerini TL cinsinden hesaplamaktadır.



Hangi Yatak Değil, Hangi Lova?



Uyku düzenimizi şansa bırakamayız. İyi ve kaliteli bir yaşam için önce vücut tipimize uygun bir yatak seçmeliyiz. Lova Sleep, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda her yaşın beklentilerini ve her vücut tipinin ihtiyacını belirleyerek kişiye özel yatak modelleri hazırladı. Bunun için ise sadece www.lovasleep.com adresindeki Lova Sleep Test’i tamamlamanız ve size uygun yatak seçeneklerini öğrenmeniz yeterli.



Lova Sleep ile Düşlediğiniz Yatırımlara…

2019 sonunda açılması planlanan Franchise şube sayısı 30…

Yaklaşık 45 yıllık tecrübenin ve güvenin markası Doğtaş’ın arkasında olduğu Lova Sleep, Bayim Olur Musun? fuarında büyük ilgi gördü. Yeni iş ortaklarından Franchise bedeli almayarak ve tüm maliyetleri TL cinsinden hesaplayarak vermiş olduğu destek ile fuarda yoğun talep ile karşılaşan Lava Sleep’in hali hazırda franchise şube sayısı 4 olup, 165 shop in shop bulunan marka, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere 30 yeni franchise yatırımcı ile buluşmayı hedefliyor. Yurtdışı yatırımlarında ise İtalya’da bulunan 55 zincir mağaza için anlaşma yapan Lova Sleep’in, 2019 sonuna kadar hedefi; 7 ülke, 33 satış noktası (İtalya’da 6 nokta, Makedonya, Kazakistan, Kosova, Zambiya, Çin, İsviçre) ile büyümeye devam etmek.

Neden Lova Sleep Ailesine Katılmalıyız?

*Royalty/Franchise bedeli ödemeden, yüksek kazanç ve karlılık elde etme fırsatı.

*Her bütçeye uygun rekabetçi, geniş ürün yelpazesi.

*Sektördeki tüm yeni teknoloji ürünleri satıyor olmanın sağladığı farklılık ve avantaj.

*Uluslararası sertifikalara sahip, yüksek kaliteli ve garantili ürünlerin sağladığı güven.

*Uzman ekip desteği ve sürekli eğitim hizmeti.

*Hızlı, kaliteli ve yaygın müşteri hizmetleri ağı.

*Açılışa özel tanıtım desteği.

*Aktif ve yoğun ulusal tanıtımların beraberinde getireceği müşteri trafiği.

*Kurumsal ve tüm yurt genelini kapsayan kampanya yönetimi.

*Doğtaş Mobilya markasının operasyonel uzmanlığı ve kurumsal kimliğinin beraberinde getireceği referanslar ve prestij.

Yatırımcılara Verilecek Destekler:

*Mağaza açılış dekorasyon desteği.

*İlk teşhir ürününde ek vade desteği.

*Sektörel, ürün bazlı ve satış sürecine ilişkin eğitim desteği.

*Yurt genelinde personel işe alım süreçleri desteği.

*Uzman yatırım danışmanlığı desteği.

*Perakende ve toptan sipariş süreçlerine ilişkin online sistem desteği.

*Açılışa özel tanıtım desteği.

*Bayilik süreci boyunca, alanında uzman ve deneyimli merkezi yönetim

kadromuz tarafından yatırımcılarımıza sürekli danışmanlık ve eğitim

destekleri verilmektedir.



Yatırım için Kriterler:



*Mobilya, Uyku, Ev Tekstil sektörünün kümelendiği lokasyonlar.

*Birinci veya ikinci derece perakende mağazacılığın yoğunlukta olduğu bölgeler.

*Minimum 175m2 maksimum 500m2 arasında teşhir alanı.

*Minimum 8 metre cephe.

*Bu kriterlerde mağaza açmaya hevesli olan tüm yatırımcıların

başvuruları bekleniyor