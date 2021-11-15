Mobilya mağazasında kahve ikram edecek

Kelebek Mobilya’nın yeni Marmara Forum Mağazası, mimarlık ve kafe hizmeti de sunuyor... Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, mağazalaşma atağını sürdürüyor. Her yönüyle yenilenen ve dünya trendlerine ayak uyduran yeni nesil anlayışını mağazalarına taşıyan Kelebek Mobilya, yepyeni konseptini 163. Mağazası olan Marmara Forum’da tüketicileriyle buluşturuyor. Pek çok yeniliği barındıran mağazada, mimarlık hizmeti ve ufak bir mola vermek isteyenler için kafe bölümü de yer alıyor.

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, 163. mağazasını Marmara Forum’da tüketicilerinin beğenisine sundu. Yeni mağazası aracılığıyla tüketicilerine eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan Kelebek Mobilya, her koleksiyona özel dekore edilen 1600 metrekarelik geniş bir alana sahip. Mağazada yer alan özel botanik alanlarıyla şehrin kalabalığını adeta unutturan yeni mağaza içerisinde, Kelebek Mobilya’nın en yeni koleksiyonları ve yeni neslin tasarım anlayışına uygun olarak tasarlanan Kelebek Kids koleksiyonu sergileniyor.

Şimdiye kadar yapılmış en sakin uyku bölümüyle farklılaşan Kelebek Mobilya Marmara Forum mağazası aynı zamanda mağaza içerisinde dolaşırken ufak bir mola vermek isteyen ziyaretçilerini çay ve kahve içebilecekleri kafesinde ağırlıyor.

Mağaza içerisindeki “Kelebek Mimari Alan” ise ziyaretçilerin ihtiyaçlarına özel profesyonel mimarlar eşliğinde dekoratif çözümler sunuyor. Evlerini dekore etmek isteyen misafirler Kelebek Mobilya’nın tecrübeli mimarları ile görüşerek dekorasyon süreçlerinde onlardan destek alabiliyor. Kelebek Mobilya “Yeniliğe Kanat Açmak” isteyenleri Marmara Forum mağazasında yepyeni bir deneyim yaşatmaya davet ediyor.

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.