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Mobilya, otomobil, bakliyatta indirim başladı diğerleri sırada

Yeni ekonomi modelinin açıklanmasının hemen ardından dövizde kurunun düşmesi, gözleri son dönemde fiyatları artan ürünlere çevirdi. “İndirimler gelecek mi?” sorusu vatandaşların gündeminde. TGRT Haber’de konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, otomotiv firmalarının indirime gittiğini hatırlatarak “Şirketler yeni fiyatlar için hazırlık yapıyor. İndirimler gelecek” değerlendirmesinde bulundu.

Mobilya, otomobil, bakliyatta indirim başladı diğerleri sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek ve fiyat istikrarını sağlamak için açıkladığı yeni ekonomi modeli sonrasında döviz kuru tarihi bir düşüş yaşadı, Türk lirasının değeriyse arttı. Toplumda başta gıda ve otomotiv sektöründe olmak üzere döviz kuru kaynaklı yaşanan zamların geri çekilmesine yönelik beklenti oluştu. Peki yükselen döviz kuruyla birlikte artan etiket fiyatlarında düşüş yaşanacak mı, el yakan fiyatlar ne olacak? TGRT canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ile sunucu Gülden Kalecik’in sorularını cevapladı. Avdagiç, açıklanan yeni ekonomi modelinin fiyatlara ne zaman ve nasıl yansıyacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İNDİRİMLER BAŞLADI BİLE

Türkiye’de özellikle son iki ayda olağanüstü sıkıntılı bir dönem yaşandığını hatırlatan Avdagiç, bu durumun hem fiyatların artmasına hem de fiyatlara risk puanlarının eklenmesine neden olduğunu söyledi. Avdagiç, kurun iki gündür stabilize olmaya başladığını belirterek “Yeni ekonomi modelinin açıklanmasının ardından olumlu sinyaller alıyoruz. Bütün şirketler fiyatları gözden geçirme noktasında harekete geçtiler. İTO olarak dün bir çağrı yaptık. Değer zinciri içindeki tüm işletmelerin fiyatlarını yeni modele göre yapılandırmalarını, yeni maliyetleri ona göre belirleyerek tüketiciye yansıtmalarını istedik. Bununla ilgili olumlu sonuçlar almaya başladık. Mobilya firmalarından bakliyat firmalarına, otomobil firmalarından beyaz eşyaya firmalarına kadar birçok firma bu konuda hızlı dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

MOBİLYA FİYATLARI YÜZDE 35 DÜŞTÜ

Dünden beri pek çok firmayla görüştüklerini belirten Avdagiç, pek çok firmanın fiyatlarını yeni modele göre uyarladıklarını kaydetti. Avdagiç, fiyat indirimlerine şu örnekleri verdi: “Türkiye’de otomotiv yapan firmalarında duble indirim yapıldı. Mobilya fiyatları yüzde 35 düştü. Bakliyat toptancıları fiyatları ortalama yüzde 35 oranında aşağı çekti. Demirin kilosu 14 TL’den 10 TL’ye indi. Dolayısıyla hem tüketim mallarının hem de endüstrinin kullandığı malların fiyatlarında düşüş var. Bu hem ticari gerekliliktir hem de ticari ahlaktır” ifadelerini kullandı. Avdagiç, uluslararası piyasalarda kontrolsüz hareketler olduğuna dikkat çekerek dikkatli olunması konusunda uyardı.

TÜKETİCİ BU SÜRECİ DESTEKLEMELİ

Avdagiç, bazı tarımsal girdilerde ve enerji fiyatlarında da kamudan indirim beklentisi içinde olduklarını belirtti. Tüketicinin de bu sürece destek vermesi gerektiğini belirten Avdagiç, “indirim yapan firmalara yönelmelerini öneriyorum. Böylece hem uygun fiyata ürün alırlar hem de bu firmaları desteklemiş olurlar. Dolayısıyla hem üreticinin hem de tüketicinin özen göstermesi gereken bir süreç” tespitinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülden KalecikCelal ToprakŞekib Avdagiç
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