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Mobilya sattı karlılıkta yüzde 165 artışa uçtu

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, “2021 yılının üç aylık konsolide faaliyet karı 50 Milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet karında  yüzde 165 oranında artış oldu. 2021 yılının ilk çeyrek konsolide net karı 15 Milyon TL’yi aştı. Bu rakamların bizi memnun ettiğini söyleyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Mobilya sattı karlılıkta yüzde 165 artışa uçtu
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Doğtaş Kelebek 2021 yılının ilk çeyreğini kapsayan dönemde 15 Milyon TL’nin üzerinde kar açıkladı. Doğtaş Kelebek Mobilya 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla konsolide net satışlarda %86,50 oranında artış yaşandı.

Mobilya sektörünün öncü grubu Doğtaş Kelebek, 2021 yılının ilk 3 aylık konsolide net satış cirosunu 330.632.527 TL olarak açıkladı. Bu çerçevede 2020 yılının aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda %86,50 oranında artış gerçekleşti.

Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, yaptığı açıklamada ülkemizin ve dünyanın zorlu bir dönemi ardında bırakmış olduğunu ümit ettiklerini ifade etti.  Sözlerine “2021 yılında daha iyi ne yapabiliriz gayretiyle çalışmaya devam ediyoruz.” diyerek devam eden Doğan, “2021 yılının üç aylık konsolide faaliyet karı 50 Milyon TL’ye ulaştı. 2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet karında  %165 oranında artış oldu. 2021 yılının ilk çeyrek konsolide net karı 15 Milyon TL’yi aştı. Bu rakamların bizi memnun ettiğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

İsmail Doğan, Doğtaş Kelebek olarak, 2021 yılında yatırımlarına devam edeceklerini ve hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyerek önemli başarılara imza atacaklarını sözlerine ekledi.

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Ismail DoğanDoğtaş Kelebek CEO’su İsmail DoğanDoğtaş Kelebek2021 Yılının İlk Çeyreğinde 15 Milyon Kar!
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