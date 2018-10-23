"Mobilya sektörü başarı hikayesi yazdı, yazmaya devam ediyor"

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, mobilya sektöründe sahip olduğu bilgi birikimi, cesur girişimcileri ve maharetli ustalarıyla dünyada trend belirleyen öncü ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, "Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye mobilya sektörü bir başarı hikayesi yazdı, yazmaya da devam ediyor." dedi.

Varank, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen "40. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 2018'in (MODEF EXPO) açılışında yaptığı konuşmada, mobilya sektörünün yükselen üretim kapasitesi, oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından ülkenin en önemli sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Son 16 yıldır güven ve istikrar içinde devam eden AK Parti iktidarının sağladığı imkanlarla mobilya sektörünün üretim ve ihracatta hızla yükseldiğini vurgulayan Varank, 2000'li yılların başında 180 milyon dolar ihracat ve 200 milyon dolar ithalat yapan sektörün geçen yıl 84 ülkeye 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Varank, Türkiye'nin mobilya üretiminde söz sahibi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, mobilya sektöründe sahip olduğu bilgi birikimi, cesur girişimcileri ve maharetli ustalarıyla dünyada trend belirleyen öncü ülkelerden biri haline geldi. Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye mobilya sektörü, bir başarı hikayesi yazdı, yazmaya da devam ediyor. İşte bu başarı hikayesinin lokomotif şehirlerinden biri İnegöl'dür. İnegöl, sahip olduğu potansiyelle ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Güzel İnegöl'ün 2017 ihracatı yüzde 16 artarak yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı. 600 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile öncü bir ihracat şehri haline geldi. Dünyada birçok ülkeye ihracat yaparak, sadece ekonomiye güçlü bir destek vermekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda dünya mobilya sektörüne de yön veriyorsunuz. Bu büyük başarı ve atılımın mimarı, Bursa'nın değerli iş adamlarını, firmalarını, girişimcilerini ve emektar ustalarını tebrik ediyorum."

- "Ar-Ge ve tasarım özellikle mobilya sektörü için vazgeçilmezdir"

Dünyayı tanıyan, gelişmeleri takip eden, ufku geniş iş insanları sayesinde Türkiye'nin refahını çok daha üst seviyelere taşıyacağını dile getiren Varank, "Bakanlık olarak bu yolda, üretenlerimizin her zaman yanındayız. 1976'da kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biridir. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise İnegöl'ün bugünkü başarısında çok önemli bir yere sahiptir." şeklinde konuştu.

Varank, yüksek katma değerli ürün ticaretinde en kritik eşiğin yenilikçilik olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilikçiliğin temeliyse Ar-Ge ve tasarımdır. Ar-Ge ve tasarım özellikle mobilya sektörü için vazgeçilmezdir, hatta hayati önemdedir. Çünkü tasarım, işin uğraşından değil sanatından değer üretmenin yoludur. Her birinizin yakından bildiği örnekler var. Bazı ülkeler, belki de ham maddeyi bizden alıp, sanatçı dokunuşuyla tüm dünyaya satabilecekleri bir tasarıma çeviriyorlar. 1 liralık ham maddeden 100 liralık değer oluşturuyorlar. İşte Türkiye olarak, bu alanda ciddi bir atılımın içine girmek zorundayız. Türkiye bilgi ve birikimiyle, mobilya alanında dünya markası tasarımların sayısını artırmada öncü ülke konumuna gelmelidir. Tasarım markalaşmanın ve büyümenin en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mobilya sektörümüz yüzünü tasarıma çevirmeli, yatırımlarını burada çoğaltmalıdır. Bizler de bu alanda sizin en büyük destekçiniziz. Bugün artık tasarım merkezlerini Ar-Ge merkezleri gibi destekliyoruz. "

- "Ar-Ge ve tasarım yapmak isteyen herkese kapımız açık"

Türkiye'de bin 270'i aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinin bulunduğunu aktaran Varank, "Buna her gün yenileri ekleniyor. Bursa'da da 102 Ar-Ge, 18 tasarım merkezi mevcut. Bursa, mobilya üzerine faaliyet gösteren sadece iki tasarım merkezine sahip. Mobilyanın başkenti İnegöl'de ise farklı alanlarda olsa da maalesef sadece mobilya üzerine kurulu, Bakanlığımızın desteklediği bir tasarım merkezi yok. Buradaki eksikliği kapatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Varank, Bakanlık olarak, özel sektörün kuracağı Ar-Ge ve tasarım merkezlerine büyük destekler verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı, sigorta primi, damga vergisi, gümrük vergisi gibi birçok alanda indirim, destek, teşvik ve istisna sunuyoruz. Bakanlığımızın kapısı Ar-Ge ve tasarım yapmak isteyen herkese ardına kadar açık. Tüm firmalarımızın Ar-Ge ve tasarıma yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Bu alanlara yatırım yük ya da külfet değildir. Aksine, sürdürülebilir büyümenin, artan cironun, ihracatın ve kazancın en önemli aracıdır. Bu konudaki hassasiyeti özellikle beklediğimi belirtmek istiyorum."

- "Sanayimizin tüm sektörleri finansal saldırılara rağmen büyümeye devam etti"

Bakan Varank, İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı gibi fuarların sektördeki dinamizmi perçinleyip yeni ufuklar kazanmaya, en önemlisi de hedef belirlemeye büyük katkı sağladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sanayimizin tüm sektörleri son dönemdeki finansal saldırılara rağmen büyümeye ve dimdik ayakta kalmaya devam etti. Türkiye, reel sektörün öncülüğünde, Yeni Ekonomi Programı ile uyumlu, sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda üreticilerimizi rahatlatacak destek ve önlem paketlerimizi açıklamıştık. Şimdi bunların ayrıntısına girmek istemiyorum. Sanayicinin ve üreticinin maliyetlerini aşağıya çekecek, sizleri daha fazla üretime teşvik edecek, ithalata karşı yerli üretimi destekleyecek, çok yönlü destek programlarını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz."

- "Yıl sonunda 170 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştireceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de İnegöl'ün hem ham maddeye yakınlığı açısından hem de Türkiye'nin büyük nüfusunu barından bu bölgeye yakınlığı ve lojistik avantajı nedeniyle önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Gülle, eylül ayında ihracatın yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu rakam 13 aydır gerçekleştirdiğimiz en yüksek rakam olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah ekim ayında da tarihi bir rekor açıklayacağız ve yıl sonunda 170 milyar dolarlık rekor bir ihracat gerçekleştireceğiz. Bunun içinde mobilya sektörümüzün de önemli bir katkısı var. Eylül ayında 253 milyon dolar ihracat gerçekleştiren mobilya sektörümüz ilk 9 ayda da yüzde 15'lik artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'ye koyduğu hedefleri bazında bu rakamların yeterli olmadığını biliyoruz. Biz daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız."

- "İki ülke arasındaki ticareti artırmak için elimizden geleni yapacağız"

Güney Kore İthalatçılar Birliği Başkanı Kim Sun Mook ise kardeş Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kore Savaşı'nda ilk önce yardımlarına Türk askerinin koştuğunu hatırlatan Mook, "Türk askerlerinin topraklarımıza kanı akmıştır. O akan kan sayesinde biz bugün Kore'de rahat ve refah içinde yaşıyoruz. Aranızda bulunan Güney Koreliler, ülkemizin önde gelen mobilya ithalatçıları. Bizleri davet eden Yavuz ve Oğuz Bey'e teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ticareti daha da artırmak için elimizden geleni yapacağız. Bize bu fuar gibi imkanlar hazım. Gelecekte de bize bu tür olanakların tanınacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve MODEF AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl'ün 1,2 milyar dolar ekonomik potansiyele sahip olduğunu ve 901 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Uğurdağ, ilçeye yatırımların devam ettiğini vurgulayarak, "180 firma fuara iştirak ediyor. Bu firmalar İnegöl'de üretim yapıyor. İnegöl, Türkiye mobilya sektörü açısından çok önemli. İlçedeki 2 bin imalatçının 780'i ihracat yapıyor." bilgisini aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.