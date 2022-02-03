Mobilya sektörü IIFF 2022’de 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temelini attı 

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, 80 ülkeden alım heyetinin yanı sıra 107 bin 696’u yerli, 138 ülkeden 13 bin 823’ü yabancı olmak üzere toplam 121 bin 591 kişinin ziyaretiyle tamamladı. Türkiye mobilya sektörünün 36 bin üreticisinin en son ürün ve teknolojilerini, iki ayrı fuar merkezinde 25 salon ve 260 bin metrekareden fazla alanda dünyaya sergilediği fuarda, yüzlerce iş birliğine imza atılarak 3 milyar dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildi. İlk kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenlenen fuar, bu özelliğiyle de tarihe geçti.

“Mobilya devleri, üretim için ülkemize demirleyecek”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Fuarın, Türkiye mobilya sektörüne olan ve artan katkılarını kısa süre içinde göreceğiz. Fuarda temellerini attığımız iş birlikleri ve karşılıklı görüşmeler kısa süre içinde üretime dönüşerek, Türkiye’de 12 milyar doları bulan sektör büyüklüğümüzü daha da artıracak. Bu büyüme ile ihracatımız ve dünya mobilya pazarındaki yüzde 2,2’lik payımız daha da yukarı taşınacak. Türkiye mobilya sektörünün dalga etkisini daha da artıracak ve 2022, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak. Yine kısa süre önce rotalarını ülkemize çeviren küresel mobilya devleri, üretim için ülkemize demirleyecek. Tüm bunlarla birlikte ülkemiz, dünya için mobilya üreten, tasarım geliştiren, teknoloji ihraç eden, insan kaynağı yetiştiren bir yapıya fuarda yapılan iş birlikleriyle ulaşacak. Fuarımız, geçmişte sektörümüz adına hayal olan rakamlar ve hedeflerimizin temellerini güçlendirdiğimiz, geleceğe daha umutlu ve istikrarlı baktığımız küresel ölçekteki en önemli etkinliğimiz oldu. Birçok yerel markamız büyük ulusal üreticiyle birçok ulusal firmamız da küresel markalarla karşılıklı görüşmelerde ve iş birliklerinde buluştu. Teknoloji, tasarım, kalite ve yeni ürün üretimi için birçok ikili görüşme yapıldı” şeklinde konuştu.

“Bir hafta boyunca dünya mobilya sektörünün kalbi İstanbul’da attı”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “IIFF 2022 aynı anda iki fuar merkezinde eş zamanlı gerçekleşen Türkiye’nin ilk fuarı olması açısından fuarcılık sektörüne oldukça önemli bir deneyim kazandırdı. Bu açıdan Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık olarak dünyada adımızdan söz ettirmeyi başardık. Fuarımızın sonuçları mobilya sektöründe 2022 ihracat hedeflerinin tutturulmasında büyük katkı sağlayacak. Fuarımızda yurt içinden 107 bin 696, 138 ülkeden 13 bin 823 ziyaretçi olmak üzere toplamda 121 bin 591 ziyaretçiyi ağırladık. Yüzlerce yeni anlaşmaya ve karşılıklı görüşmeye de ev sahipliği yapan fuara 825 katılımcı ve 3 bini aşkın marka katıldı. Fuarımızla birlikte bir hafta boyunca dünya mobilya sektörünün kalbi İstanbul’da attı. Aldığımız bu olumlu sonuçlar vesilesiyle fuarımıza katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelecek sene düzenleyeceğimiz İstanbul Mobilya Fuarı’nın ikincisi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

