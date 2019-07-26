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Mobilya sektöründe yaz hareketliliği

- sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, mobilya ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 arttı

Mobilya sektöründe yaz hareketliliği
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İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’un haziran ayı verilerine göre, mobilya ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış gösterdi.

sahibinden.com açıklamasına göre, mevsimselliğin etkisiyle, yeni mobilya alacakların veya mobilyasını değiştirmek isteyenlerin sıfır ve ikinci el ürünlere olan ilgisi giderek artıyor.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya sektörüne yönelik uygulamaya konulan KDV indiriminin de sektörün hareketlenmesinde rol oynadığı kaydedildi.

Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda mobilya ilanını kullanıcıları ile buluşturan sahibinden.com’un haziran ayı verilerine göre, mobilya ilanlarına ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68'lik artış kaydetti.

sahibinden.com'un haziran ayı verilerine göre, İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisi altında yer alan Mobilya alt kategorisindeki Mutfak, Yemek Odası ve Tamamlayıcı Ürünlere ait ilanlara ilgi geçen yıla oranla yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Bunları yüzde 94 ile Yatak Odası, ve yüzde 68 ile Çocuk ve Genç Odası kategorileri takip etti.

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Mobilya SektörüSahibinden.com
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