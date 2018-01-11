KAYSERİ (AA) - Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, "Geçen sene ciromuz 8,7 milyar lira. Grup kendi içinde yüzde 30 büyüdü. Bu çok ciddi bir başarı çünkü 2016 büyümesi yüzde 2 oldu. Bu başarı TMSF'nin gelmesi ile işlerin biraz daha disiplinli hale gelmesi ve arkadaşlarımızın biraz daha gayretli çalışması ile oldu." dedi.

Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yer alan holdinge ait fabrikada düzenlenen toplantıda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Boydak'ın 8 sektörde 35 şirket ile faaliyet gösterdiğini dile getiren Ertekin, şunları kaydetti:

"Bu sene 61'inci yılımızı kutlayacağız. ISO ilk 500'de 7 şirketimiz var. İki tane de ISO II. 500'de şirketimiz var. Geçen sene ciromuz 8,7 milyar lira. Grup kendi içinde yüzde 30 büyüdü. Bu çok ciddi bir başarı çünkü 2016 büyümesi yüzde 2 oldu. Bu başarı TMSF'nin gelmesi ile işlerin biraz daha disiplinli hale gelmesi ve arkadaşlarımızın biraz daha gayretli çalışması ile oldu. Bu başarıda ayrıca önemli etkenlerden biri de katma değer indiriminin birçok sektörde uygulanması. Bu sektörlerden biri de mobilya sektörü oldu. İnsanlar geçmiş yıllarda öteledikleri ihtiyaçlarını geçen sene karşıladılar. Bizim ciromuzun yarısı mobilya ile ilgili işlerden geliyor. Biz bu mobilya sektöründeki KDV indirimini çok iyi kullandık."

Sektörün liderinin kendileri olduğunu anlatan Ertekin, 2017 yılında ekonomik açıdan Türkiye'nin iyi bir büyüme performansı gösterdiğini anlattı.

Ertekin, ciro bazında büyüme beklentilerinin Türkiye'nin büyüme beklentisi ile paralel olduğunu vurguladı.

Üçüncü çeyrekte Türkiye'nin yüzde 11 büyüdüğünü hatırlatan Ertekin, "Türkiye ekonomisi 2018 yılında da minimum yüzde 5-6 büyüme gösterecektir. Biz de büyüme rakamlarımızı ona göre revize ettik. Türkiye ne kadar büyürse Boydak o kadar büyümeli dedik. Geçen yılki cirolarımızın yüzde 34'ü mobilyadan, yüzde 22'si pazarlama şirketlerinden geldi. Endüstriyel grupta yüzde 20 ciro yaptık. Kablo ve enerjide yüzde 7 ciromuz oldu. İhracat rakamlarımız 280 milyon dolar civarındaydı, bu sene ihracatta 300 milyon doların çok üstüne çıkacağını umuyoruz. Grubumuzda şu an itibariyle 12 bin 210 arkadaşımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- "Devlet büyüktür, gerekli tedbirleri alır"

Bir gazetecinin, Boydak grubunun satışı ile ilgili bir gelişme olup olmadığını sorması üzerine Ertekin, şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Mahkeme süreçleri devam edene kadar bu grupların durumları ile ilgili nasıl bir tasarruf uygulanacağı belli değil. Bir tane fişek fabrikası mahkeme kararı beklenmeden satıldı ama o milli savunma ile ilgili stratejik bir fabrikaydı. Şu anda o fabrika TSK'ya mermi üretmeye başladı ve devam ediyor. Bizim ürünlerimiz de ekonomi açısından önemli ancak hiçbirinin stratejik bir önemi yok. Mahkeme süreçleri sonunda Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız bu şirketlerin ne yapılacağı ile ilgili kararı verir. Geçmişte yapılan özelleştirmeleri düşünün, hepsinde hem özelleştirilen şirketlerin performansı arttı hem de çalışan insanların sosyal imkanları arttı. Yani devlet ne sektörleri mağdur etti ne de çalışanları mağdur etti. Burada da aziz devlet ne çalışanları ne de bu sektörleri mağdur eder. Devlet büyüktür, gerekli tedbirleri alır."