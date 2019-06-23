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Mobilya sektöründen Afrika'da pazar incelemesi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı artırmak amacıyla Fas'a pazar inceleme gezisi düzenledi.Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre,...

Mobilya sektöründen Afrika'da pazar incelemesi
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İZMİR (AA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı artırmak amacıyla Fas'a pazar inceleme gezisi düzenledi.
Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2018 yılında 3,1 milyar dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 2023 yılı için konulan 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak amacıyla alternatif pazar arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yıllık 2,5 milyar dolarlık mobilya ithal eden Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı artırmak için harekete geçildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince Fas'ta pazar incelemesi yapıldı.
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Fas'ta verimli görüşmeler yaptıklarını, Türk ürünlerine yönelik sempatiyi değerlendirmek istediklerini ifade etti.
Fas'ın ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Ürdün, Mısır ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunduğuna dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti:
"Fas konumu itibarıyla Türkiye gibi çok stratejik bir noktada. Fas, 40 milyonluk nüfusunun yanında 300 milyonluk nüfusa sahip 12 Batı Afrika ülkesine ihracat için kilit rolde. Fas'taki bankaların çoğunun Batı Afrika ülkelerinde şubeleri var. Fas'ın, kuzeyinde yer alan Tangier Limanı ile dünyadaki 180 limana ulaşabilme şansı var. Lojistik olarak çok iyi bir konumda. Avrupa'ya 48 saatte, Amerika'ya ise 10 günde ürün nakliyesi mümkün. Türk mobilya ihracatçıları Faslı partnerlerle hareket ederek Batı ve Kuzey Afrika pazarında konumlarını güçlendirebilirler."

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