Mobilya sektörünün İzmir buluşması

İZMİR (AA) - Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı-MODEKO, 30 ülkeden 310 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Efor Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Eyigele İşleyen, Fuarİzmir'deki organizasyonun açılışında, yıllardır fuarı uluslararası arenaya taşımak için çaba sarf ettiklerini, bu yıl bunu başardıklarını söyledi.

Fuarın uluslararası nitelik kazanmasının ziyaretçi sayısını artıracağını dile getiren Eyigele, "Tüm katılımcılarımızla özel çalışmalar yaptık. Herkes kapasitesinin üzerinde özel koleksiyonlar hazırladı. Cari açık vermeden ihracatını hızla artıran mobilya sektörü, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında aktif rol alacak. Dünya ihracat sıralamasında Türk mobilyacıları 12'inci sıraya yükseldi. Hedef ilk 5 ülkeden biri olmak. Buna fuarlarla da destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da Türkiye'nin önde gelen mobilya üretim merkezlerinden İzmir'de son yıllarda özellikle tasarım açısından ilerleme sağlandığını, bunun fuara da yansıdığını belirterek, bu konuda desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu da katıldı.

11 Mart'a kadar açık kalacak fuarda 30 ülkeden 310 üretici ve tasarımcı koleksiyonlarını sergiliyor.







