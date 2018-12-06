Mobilya ve ağaç ürünleri ihracatında çifte rekor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye, yılın 11 ayında, 2 milyar 800 milyon dolarla mobilya ve bu ürün grubunun da içinde bulunduğu "mobilya, ağaç ve orman ürünleri" sektöründe 4 milyar 530 milyon dolarla ihracat rekorlarına imza attı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli mobilyayı gelişmiş ülkelerin ürettiğini söyledi.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı da olan Güleç, Türkiye'de mobilyanın hem istihdama katkı sağladığını hem de ihracatı artırdığını dile getirerek, Türk mobilyasının 177 ülkede kullanıldığını belirtti.

Güleç, mobilya sektöründe ihracatın hız kesmediğini ve artarak devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl 11 ayda geçen yılın tamamından daha fazla ihracat yaptık. Mobilya sektörü geçen yıl 2 milyar 700 milyon dolar ihracat yaptı. Bu yılın 11 ayında ise bu rakam 2 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Mobilya, ağaç ve orman ürünleri ihracatımıza baktığımızda ise bu yılın 11 ayında 4 milyar 530 milyon dolar ihracat yaptık. Geçen yılın tamamında bu rakam 4 milyar dolar civarındaydı. Yani bu yıl daha bitmeden hem mobilya hem de orman ve ağaç ürünleri ihracatında tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış olduk. Yıl sonu itibarıyla da göreceğiz ki geniş anlamda yani mobilya, orman ve ağaç ürünleri bakımından 5 milyar doları aşan, mobilya sektöründe ise 3 milyar doları aşan bir sektör olacağız."

- "Yıl bitmeden rekoru aştık"

Mobilya sektöründe Türkiye'nin başarı hikayesi yazdığını dile getiren Güleç, "Pazarlarımızda gerileme, 2023 hedeflerimizden asla sapma yok. Yıl bitmeden rekoru aştık. Bundan sevinç duyuyoruz. İhracatçı arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yardımlarını esirgemeyen Ticaret Bakanlığı ve devletimizin ilgili kurumlarına bu konuda çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Güleç, mobilyanın 20 sektöre öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörü hareketli olunca tüm sektörler hareketleniyor. Biz hep ihracata yönelik büyüyoruz. Ayrıca milli bir sektörüz. Kaynaklarının yüzde 80'i yerli. Mobilya sektöründe tasarımla katma değer sağlıyoruz. Yani 100 liralık bir sandalyeyi tasarımla dünyaya 300-400 liraya dünyaya satıyoruz. Mobilyacıların bu nedenle tasarıma çok önem vermesi gerekiyor ki ihracattaki payımızı daha da yükseltelim."



