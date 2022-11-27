Mobilyacılar fuarı konuştu

Orman ürünleri sektöründe yenilikçi, tercih edilen ve dünya markası olan Yıldız Entegre’’nin sponsorluğunda, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı programına, Türkiye’nin farklı şehirlerinden MOSDER üyeleri katılım sağladı. Afyon Akrones Otel’de iki gün boyunca gerçekleşen buluşma kapsamında üyeler, sektördeki paydaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunma fırsatı yakaladılar.

Yıldız Entegre Pazarlama. Direktörü Bengü Metin’in sunumu, Tülay Dereli ve Burhan Otçu’nun “Aile Şirketleri Yönetimi” ve “Kurumsal Dönüşümdeki Doğru Ekiplerin Oluşturulması” sunumu tüm katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: “ İhracatta Hedefimiz 5 Milyar Dolar”

Üye toplantısının açılış konuşmasını yapan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Bildiğiniz üzere derneğimizin en önemli konularından biri fuar konusuydu Başkanlığımın ilk döneminde bu hedefimize ulaştık artık İstanbul Mobilya Fuarı’mız MOS Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşiyor. Pandemi döneminde ivme kazanan ve istihdam artışı sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl için hedeflediği 4,5 milyar dolar ihracata neredeyse ulaştık. Suudi Arabistan ile açılacak olan yeni ticari kanallar sayesinde bu yılki hedefin 5 milyar dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Rusya - Ukrayna savaşı ile oluşan Avrupa'da ki enerji krizi sebebiyle faaliyet durduracak işletmelerin boşluğunu doldurarak, Avrupa ve Rusya pazarına daha çok satış yaparak, ihracatımızı arttırma yolumuza devam ediyoruz ” ifadelerinde bulundu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ABD, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde büyümeyi sürdürüyoruz. Buralarda büyümemiz ihracatı daha çok artırıyor. Bundan sonraki süreçte aylık 600 milyon doları aşan ihracatlar yapacağız. Son günlerde sektörde tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözüme kavuşması halinde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

Artışta tamamen Dünya Kupası'nın etkili olduğunu belirterek, organizasyon için ülkeye gelenlerin kalacağı konutlarda ve otellerde ihtiyaç olan mobilyanın önemli bir kısmının Türkiye'den karşılanıyor. Türkiye'nin mobilya ihracatında Katar bölgedeki en yüksek artışa imza attı. Artış geçen yıl başlamıştı. İvme bu yıl da devam etti. 10 ayda 153 milyon dolara ulaşan bir rakamdan söz ediyoruz. Yeni yapılan konutların mobilyaları Türkiye'den gitti. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarının yanı sıra hakemlerin, yazarların ve futbol otoritelerinin kullanacağı mobilyaların bir kısmında Türk imzası bulunuyor. Yeni hizmete giren ve yenilenen oteller için sürekli mobilya ihraç ettik" diye konuştu.

Her geçen gün büyümeye ve üyeleriyle güçlenmeye devam eden MOSDER ailesine yeni katılmış olan Lidya Mobilya, İdol Mobilya ve Minar Mobilyaya plaketleri teslim edildi.