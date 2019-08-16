Mobilyacılar isyanda

KDV indirimi bitti, mobilya sektöründe satışlar düştü. Mobilya sektöründe KDV indiriminin sona ermesiyle birlikte firmalar, çareyi kampanyalarda arasa da satışlarda büyük düşüşler var. Çoğu firma KDV indirimsiz ayı düğün sezonuyla telafi etmeye çalıştığını dile getirse de mobilya firmalarının ortak talebi, sektöre uygulanan KDV indiriminin tek haneli rakamlara çekilip sürekli hale gelmesi.



KDV indiriminin sona ermesi üzerinden geçen ilk ayı değerlendiren Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, KDV indiriminin bitmesi üzerinden geçen bu ilk ayda satışlarda yüzde 25 oranında bir düşüş yaşadıklarını dile gelirdi. Bu ay itibariyle satışlarda ciddi düşüşler yaşandığını kaydeden MÜSİAD Kültürel Marka Oluşturma Komite Başkanı Davut Altunbaş ise; "Sektörün büyük oyuncularına baktığımız zaman yüzde 18 oranında kayıplar yaşanmış gözüküyor. MÜSİAD üyesi mobilyacılara bakıldığı zaman ise yüzde 20 oranında bir daralma var" diye konuştu.



"İhracatta da oynak kur sıkıntı yaratıyor"



Dünya gazetesinden Osman Kılıç’ın haberine göre; KDV indiriminin sona ermesiyle satışlarının yüzde 30 civarında gerilediğini söyleyen Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da, "Firmalarımız artık ihracata yönelmeye başladı fakat orada da oynak kurlardan dolayı bir sıkıntı var" şeklinde konuştu. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "KDV indirimi direkt, fabrikasyon ve seri üretim yapan büyük markaları yakından ilgilendiriyordu ve onların satışlarına çok büyük katkı sunmuştu. İlk ay mağazalarında bu düşüşü hissetmeye başladılar. Projeksiyon odaklı, daha zanaatkar mobilya üreten firmalar için ise KDV indiriminin son bulmasının etkilerini çok fazla hissetmediler" dedi.