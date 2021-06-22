Mobilyacılardan açıklama

Yapder İletişim Bilişim Turizm Danışmanlık ve Gıda Ltd. Şti.’ye ait gazeteekonomi.com isimli internet sitesinde 22.06.2021 tarihinde yayınlanan “ MOSDER’de ayrılık rüzgarı esiyor ” başlıklı yazıda müvekkiller aleyhine asılsız ve mesnetsiz iddialara yer verilmiştir.

Müvekkil Ahmet Güleç hakkında ortaya atılan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) başkanı Mustafa BALCI’yı zorladığı ve teşvik ettiği, MOSDER’den markaların ayrılmasına sebep olduğu, şaibeli seçim gerçekleştirilmesinde rol oynadığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, şifahi ve söylentiden öteye geçemeyen iddialardır. Bu iddialara yönelik süreçler yargıya intikal ettirilmiş olup, verilecek nihai karar neticesinde müvekkillerin haklılığı bir kez daha ortaya çıkacaktır.

22.06.2021’de yayınlanan yazılarda bahsedilen ibarelerin gerçekliğini doğrulayan hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Yapılan genel kurul ve seçimler, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve sair mevzuat ile usule uygun olarak ve zamanında yapılmıştır.

Müvekkil Ahmet Güleç, Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) yetkilisi ve başkanı olup, 2014’ten bu yana sektörün sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımak, markalaşma, pazarlama gibi sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve üretim ile ihracatta koyulmuş hedeflere ulaşmak amacıyla sektörün önde gelen çatı kuruluşu olarak kurulan bir derneğin faaliyetlerini yürüten saygın bir iş insanıdır. Uzun yıllardır sektörün sahip olduğu imkânları ve potansiyeli daha ileri taşımak isteyen, üretici firmaların sorunlarına çözüm geliştirmeye çalışan, firmaları ve bu kapsamda ülkemizi daha ileri seviyeye taşımak isteyen müvekkillerin; itibarına, saygınlığına, emeklerine darbe vurmaya çalışır nitelikte olan, karalama amacı taşıyan ve müvekkillerin itibarını zedeleyici nitelikteki haberler, müvekkili derinden üzmüştür.

İlgili yayının, özel olarak yapıldığı/yaptırıldığına dair güçlü kanaatimiz vardır. Müvekkili karalamaya, kendi şahsi emelleri için müvekkilin ismini lekelemeye ilgililerin gücü yetmeyecektir. Müvekkil, ülkemizde mobilya sektörünün yüksek ihracat yapması, gelişmesi, marka olması için dürüst ve samimi olarak ömrünü adamıştır. Basın yayın kurumları kişilerin hesaplaşma araçları veya kişileri kirletme-lekeleme aracı olarak hareket edemez.

İşbu internet haber yazılarının; herhangi somut bir delil veyahut kaynaktan doğrulanmadan, müvekkillerden konu ile ilgili bilgi alınmadan, salt söylentilere ve kanıtlanmamış iddialara dayanarak, araştırmaya gerek görmeksizin yayınlanması Basın Meslek İlkelerine aykırılık teşkil etmektedir. 22.06.2021 tarihinde ilgili internet haber sitesinde yayınlanan ve müvekkiller hakkında yer verilen tüm ithamların asılsız olduğunu, buna sebebiyet veren kişiler hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını halkımızın bilgilerine sunarız.

Ahmet GÜLEÇ ve Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Vekili

Av. Kerim ALTINTAŞ