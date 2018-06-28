Mobilyacılardan da Öztiryaki'ye destek

Türkiye ihracatının bugüne gelmesinde önemli rol üstlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM), yeni başkan 30 Haziran'da belli olacak. İhracatçılar meclisinde yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ekibi bu seçimde Tahsin Öztiryaki’yi destekleme kararı aldı.

Türkiye ihracatının lokomotif kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM), 30 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği gelecek dönemde Tahsin Öztiryaki ile birlikte yol almak istiyor.



TIM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görev süresince Türkiye ihracatının bugüne gelmesinde önemli roller üstlendiğini söyleyen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, tüm adayların çok değerli isimler olduğunu söyledi. Bu yeni dönemde inovasyon kültürünün ihracatın her noktasında olması gerektiğini söyleyen Ahmet Güleç destekledikleri başkanın inovasyon ve ARGE odaklı çalışacaklarından emin olduklarını belirtti. Güleç; “Hepimiz biliyoruz ki 2023’e çok az bir zaman kaldı. Önümüzdeki 5 yıl içinde de Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomi ülkesi içinde görmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma önem veriyoruz ve sektörlerin bu başlıklar altında önemli işlere imza atacağını biliyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasıyla ihracatta daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Bu noktada genç fikirler sektörümüz için çok önemli. Genç fikirleri desteklemeli ve genç iş gücünü harekete geçirmeliyiz.”



Güleç sözlerine şöyle devam etti; “Sayın Öztiryaki ve ekibinin sektörümüz için önemli projelere imza atacaklarını düşünüyoruz. Hepimizin bildiği gibi TIM’deki bütün birliklerin de 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ihracatı da bir üst lige taşımak için var gücümüzle biz de çalışacağız. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Tahsin Öztiryaki’yi desteklediğimizi bildiririz.”



